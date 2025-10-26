Τι έγινε στις άλλες δύο ισοβαθμίες Ολυμπιακού-ΑΕΚ και τα αποτελέσματα τους μετά από Ευρώπη!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta δεδομένα του ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

Αρκετές οι ιδιαιτερότητες του αποψινού ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Μία από αυτές; Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν, κάτι πάρα πολύ σπάνιο στα χρονικά του ελληνικού πρωταθλήματος!

Το να βρίσκονται ισόβαθμοι ο Ολυμπιακός κι η ΑΕΚ όταν παίζουν μεταξύ τους, και δη με γηπεδούχους τους «ερυθρόλευκους» είναι κάτι που έχει συμβεί μόλις δύο φορές εδώ και πάνω από 30 πρωταθλήματα! Και στις δύο, πάντως, το αποτέλεσμα, αλλά και το σκορ ήταν τα ίδια!

Στις 4 Νοεμβρίου του 2000 έγινε το Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1 την 5η αγωνιστική με τις δύο ομάδες ισόβαθμες στην κορυφή της βαθμολογίας την 4η αγωνιστική, μαζί με τον Άρη, στους 10 πόντους.

Στις 24 Νοεμβρίου του 2024, μόλις πέρυσι δηλαδή, έγινε το Ολυμπιακός-ΑΕΚ επίσης 4-1, την 12η αγωνιστική με τις δύο ομάδες ισόβαθμες στην κορυφή της βαθμολογίας την 11η αγωνιστική, πάλι μαζί με τον Άρη, στους 21 βαθμούς.

Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και σήμερα, με τις δύο ομάδες μόλις για τρίτη φορά ισόβαθμες, αλλά τώρα στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ένα πόντο πίσω από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.

Θα έλεγα ότι το σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι να ξεπεράσει την αρνητική ψυχολογία από την πολύ βαριά ήττα του την Τρίτη από την Μπαρτσελόνα για το Τσάμπιονς Λιγκ. Έχει βοηθήσει σε αυτό, ότι κατά κοινή ομολογία το παιχνίδι αλλοιώθηκε από την σκανδαλώδη διαιτησία των Ελβετών Σνάϊντερ και Φενταγί Σαν. Αλλά απομένει να το δούμε μέσα στο γήπεδο πόσο έχει επηρεαστεί η ομάδα από το πολύ κακό εις βάρος της σκορ.

Και στέκομαι σε αυτό γιατί ο Ολυμπιακός έχει φανεί ότι μπορεί να επηρεαστεί όταν έχει μία βαριά ευρωπαϊκή ήττα και αμέσως μετά δίνει ντέρμπι στο πρωτάθλημα.

Μόλις πρόπερσι, με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο, μετά το Ολυμπιακός-Μακάμπι 1-4 είχε ακολουθήσει το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-3.

Το 2019, με τον Πέδρο Μαρτίνς, μετά το Τότεναμ-Ολυμπιακός 4-2 (από 0-2) είχε ακολουθήσει το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1.

Και το 2017, μετά το Μπεσίκτας-Ολυμπιακός 4-1 είχε ακολουθήσει το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0.

Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι ο Ολυμπιακός ιστορικά όταν υποδέχεται την ΑΕΚ μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι του, ανεξαρτήτως αν έχει καλό η, κακό αποτέλεσμα εκεί, την κερδίζει στο πρωτάθλημα.

27.10.2019 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 μετά το Ολυμπιακός-Μπάγερν 2-3

17.2.2019 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1 μετά το Ολυμπιακός-Ντινάμο Κιέβου 2-2

2.10.2016 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0 μετά το Ολυμπιακός-ΑΠΟΕΛ -0-1

5.10.2008 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 μετά το Ολυμπιακός-Νόρτζελαντ 5-0

16.12.2007 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 1-0 μετά το Ολυμπιακός-Βέρντερ 3-0

Μοναδική φορά που η ΑΕΚ είχε φύγει από το Καραϊσκάκη με αποτέλεσμα, ισοπαλία 1-1, μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού, ήταν στις 13.3.2005 μετά το Ολυμπιακός-Νιούκαστλ 1-3 με τον Ολυμπιακό να έχει εκείνη την βραδιά δύο αποβολές και ένα εις βάρος του πέναλτι, κάτι που μας θυμίζει λίγο το διαιτητικό έγκλημα στη Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα πριν μόλις λίγες ημέρες.

Πάντως, εκείνο το Ολυμπιακός-ΑΕΚ 1-1 ήταν κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας, ενώ μπορεί κάποιος να προσέξει ότι είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ μετά από εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι του.

Παρεμπιπτόντως, αυτό σημαίνει ότι ναι μεν η ΑΕΚ έπαιξε Πέμπτη με την Άμπερντιν, ενώ ο Ολυμπιακός Τρίτη με την Μπαρτσελόνα, όμως ο Ολυμπιακός είχε ταξίδι από τη Βαρκελώνη στην Αθήνα, ενώ η ΑΕΚ δεν είχε ταξίδι .

Άσχετο:

Τα καλύτερα του παιχνίδια (για την ακρίβεια μεγάλα διαστήματα παιχνιδιών, όχι ολόκληρα) φέτος ο Ολυμπιακός τα έχει κάνει βασιζόμενος σε ενδεκάδα με τους περσινούς παίκτες του, χωρίς δηλαδή τις μεταγραφές, με εξαίρεση φυσικά τον Ποντένσε. Βλέπε τα δύο ματς του Τσάμπιονς Λιγκ, με Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα, εκείνο με τον ΠΑΟΚ, αλλά και το άλλο με τον ΠΑΟ, όταν μπήκαν στο β΄ ημίχρονο οι Ποντένσε, Έσε, Τσικίνιο.

Αντιθέτως, όταν έβαλε στην αρχική ενδεκάδα μεταγραφές ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός δεν τράβηξε. Βλέπε το 0-0 με Πάφο, το 1-1 με τον ΠΑΟ, αλλά και παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος με τις μικρομεσαίες ομάδες. Με αυτό το σκεπτικό, εγώ θα προτιμούσα απόψε μία ενδεκάδα και πάλι με περσινούς παίκτες. Εκτός κι αν δεν βγαίνει αλλιώς!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Κοστίνια και στη Βαρκελώνη, όπως και νωρίτερα στο Λονδίνο, ήταν από τους παίκτες του Ολυμπιακού που έδωσαν πολλά στην ομάδα, με πάρα πολλές επεμβάσεις πίσω, αλλά και με έξυπνες πάσες μπροστά. Το θέμα με τον Πορτογάλο είναι ότι παραμένει ασταθής και μπορεί στο ίδιο ματς να τον δεις στο καλύτερο, αλλά και στο χειρότερο. Για παράδειγμα την Τρίτη με την Μπαρτσελόνα είχε μία έξοχη επιθετική ενέργεια, αλλά όταν ήρθε η ώρα να γυρίσει την μπάλα στον Τσικίνιο δεν το έκανε σωστά. Η, σε μία άλλη στιγμή, έκοψε ωραία στην περιοχή του Τζολάκη και έδιωξε την μπάλα πάνω σε αντίπαλο.

Αν μη τι άλλο ο Κοστίνια πρέπει να είναι πιο προσεκτικός αμυντικά και να σταματήσει να εμπλέκεται στα γκολ που τρώει ο Ολυμπιακός. Με την Άρσεναλ ήταν και στα δύο, με τον ΠΑΟΚ έκανε το πέναλτι της ήττας, με την Μπαρτσελόνα το 0-2 ξεκίνησε από μία δική του παράλληλη πάσα, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις η μπάλα πρέπει να φεύγει μπροστά. Όπως πρέπει να κοιτάξει να συγχρονίζεται στο οφσάϊντ με τους άλλους αμυντικούς και να μην κάνει επιπόλαια φάουλ που βάζουν τον αντίπαλο στην περιοχή του Τζολάκη.

Και για το τέλος ένα ιμότζι