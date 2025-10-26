Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Πού θα δείτε το ντέρμπι στο Φάληρο και τις αναμετρήσεις της Stoiximan Super League
Σήμερα, Κυριακή (26/10) ολοκληρώνεται η 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Άρη στις 17:00 και το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Nova Sports 2.
Στις 17:30 ακολουθεί το Παναθηναϊκός-Αστέρας Aktor στη Λεωφόρο, σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Στις 19:30, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Βόλο στην Τούμπα (Nova Sports prime) και στις 21:00 το ενδιαφέρον στρέφεται στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ στο «Γ.Καραϊσκάκης» (Cosmote Sport 1).
- Λεβαδειακός - Άρης (17:00, Nova Sport 2)
- Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης (17:30, Cosmote Sport 1)
- ΠΑΟΚ - Βόλος (19:30, Νova Sports prime)
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ (21:00, Cosmote Sport 1)
