Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Οι Αρκάδες όντας στην τελευταία θέση θέλουν να χαλάσουν το ντεμπούτο του Ισπανού, με τους πρώην πράσινους Καλτσά και Μακέντα να είναι ό,τι καλύτερο διαθέτουν οι κιτρινομπλέ.

Ο Αστέρας Τρίπολης έχει ξεκινήσει αρκετά άσχημα στο φετινό πρωτάθλημα. Μετά την περσινή του επιστροφή στα Play Offs, οι Αρκάδες, ύστερα από 7 αγωνιστικές είναι στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος, δίχως ακόμη να έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης.

Μηδέν νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες έχουν γράψει οι Αρκάδες με 9 γκολ ενεργητικό και 14 παθητικό. Και τώρα έχουν μπροστά τους μία δύσκολη αποστολή: Να μείνουν όρθιοι απέναντι στον Παναθηναϊκό του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Πανσερραϊκός σε 8 ματς έχει 5 γκολ, ο Άρης 7 κι ο Παναθηναϊκός σε 6 ματς 8 γκολ. Όσον αφορά στην άμυνα μόνο ο ΟΦΗ κι ο Πανσερραϊκός έχουν χειρότερη άμυνα.

Τα δύο βασικά όπλα του Κόουλμαν είναι οι Νίκος Καλτσάς και Φεντερίκο Μακέντα - δηλαδή δύο παίκτες που μετρούν 27 ματς, 5 γκολ και 3 ασίστ και 116 ματς με 40 γκολ και 10 ασίστ αντίστοιχα με την πράσινη φανέλα.

Όσον αφορά στο ποιοι έχουν σκοράρει, στη Stoiximan Super League, αυτοί είναι οι Μακέντα (3 γκολ), Καλτσάς (2) και από ένα τέρμα έχουν οι Μπαρτόλο, Τζοακίνι, Εντερ και Εμμανουηλίδης.

Το ερώτημα είναι «ως πότε θα μπορεί ο Αστέρας να βασίζεται μόνο στον Καλτσά και στον Μακέντα»;

Η ομάδα καλείται να βρει κι άλλους πρωταγωνιστές ώστε να τραβήξουν το κουπί σ' αυτή τη δύσκολη συγκυρία που είναι η ομάδα.

Τι έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό ο Αστέρας Aktor

Σε συνολικά 44 ματς που έχουν δώσει οι δύο ομάδες, οι Αρκάδες έχουν 8 νίκες, 16 ματς έληξαν χωρίς νικητή και 20 φορές επικράτησε το τριφύλλι.

Όσον αφορά μόνο στα ματς με γηπεδούχους τους πράσινους, η ομάδα της Τρίπολης... δύο φορές έφυγε με το διπλό. Αυτή ήταν στις 18/8 του 2024 κι η πρώτη φορά ήταν στις 29/1 του 2022. Και τα δύο ματς τελείωσαν με το ίδιο σκορ (0-1).

Από τα 22 συνολικά ματς που έχουν γίνει στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός έχει 12 νίκες και άλλα 8 ματς δεν βρήκαν νικητή.