Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση ΟΦΗ - Ατρόμητος 1-3.

Ο Ατρόμητος με ανατροπή νίκησε 3-1 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και βύθισε τον αντίπαλο στην εσωστρέφεια.

Οι Κρητικοί προηγήθηκαν στο 15' με τον Σαλσίδο κι αφού ακυρώθηκαν δύο γκολ νωρίτερα των φιλοξενούμενων με τον Τσαντίλα. Στο 34', όμως, ο Γιουμπιτάνα έκανε το 1-1 και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος επικράτησε κατά κράτος.

Στο 77' μέτρησε το γκολ του Καραμάνη, που ακυρώθηκε αρχικά στο 71' για οφσάιντ του Οζέγκοβιτς. Ο τελευταίος στο 94' διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Δείτε τα highlights του αγώνα