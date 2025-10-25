Superleague, η βαθμολογία: Κερδισμένοι του Σαββατόβραδου ΑΕΛ Novibet και Ατρόμητος!

Ημέρα φιλοξενούμενων ήταν το Σάββατο, αφού στα τρία ματς υπήρξαν δύο «διπλά» και μια ισοπαλία. Νίκη ανάσα για την AEΛ Νovibet στις Σέρρες, σπουδαίο τρίποντο για τον Ατρόμητο στο Ηράκλειο.

Τα αποτελέσματα (8η)

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Αρης (5μμ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Βόλος (7.30μμ)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (9μμ)

Η βαθμολογία (8η αγωνιστική)

1. ΠΑΟΚ 17

2. Ολυμπιακός 16

3. ΑΕΚ 16

4. Βόλος 12

5. Λεβαδειακός 11

6.Άρης 11

7. Κηφισιά 9

8. Παναθηναϊκός 9

9.Ατρόμητος 9

10.Παναιτωλικός 8

11.ΑΕΛ Novibet 7

12.ΟΦΗ 6

13. Πανσερραϊκός 5

14. Αστέρας AKTOR 3

*Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα.

**Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά, Ατρόμητος έχουν ματς περισσότερο.

H επόμενη αγωνιστική (9η)

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Βόλος – Παναθηναϊκός (6μμ)

Ατρόμητος – Κηφισιά (7.30μμ)

Ολυμπιακός – Αρης (8μμ)

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός (5.30μμ)

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός (9μμ)

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (5μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

