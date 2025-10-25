Ο ΠΑΟΚ δεν ανακοίνωσε αποστολή για το παιχνίδι με τον Βόλο στην Τούμπα, με τους Πέλκα, Καμαρά και Κεντζιόρα πάντως να μην είναι στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Βόλο την Κυριακή στην Τούμπα μετά το μεγάλο διπλό στη Γαλλία επί της Λιλ και θέλει να παραμείνει στην κορυφή και να εκμεταλλευτεί παράλληλα τις απώλειες που θα προκύψουν τουλάχιστον για κάποια ομάδα από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

Οι ασπρόμαυροι δεν ανακοίνωσαν αποστολή, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου πάντως να μην υπολογίζει τους Πέλκα, Καμαρά και Κεντζιόρα.

Ο Πέλκας ένιωσε ενοχλήσεις μετά το ματς με τη Λιλ, υποβλήθηκε σε θεραπεία και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Ο Καμαρά έχει υποστεί μια κάκωση και υποβλήθηκε και αυτός σε θεραπεία με το διάστημα της απουσίας του να εξαρτάται από την αντίδραση του οργανισμού του.

Όσο για τον Κεντζιόρα, ακολούθησε το πρωτόκολλο μετά το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι στη Γαλλία. Τέλος ο Χατσίδης συνέχισε τις θεραπείες που ακολουθεί.