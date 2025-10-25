Στο 34' ο Γιουμπιτάνα σημείωσε το 1-1 για τον Ατρόμητο εναντίον του ΟΦΗ.

Ο Ατρόμητος απάντησε στο γκολ του ΟΦΗ.

Στο 34' ο Μπάκου βρήκε δεξιά τον Γιουμπιτάνα, αυτός κοντρόλαρε με το αριστερό και με το ίδιο πόδι εντός περιοχής έκανε το 1-1.

Δείτε το γκολ



