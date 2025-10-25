ΟΦΗ - Ατρόμητος: Ο Σαλσίδο άνοιξε το σκορ
Στο 15' ο Σαλσίδο έκανε το 1-0 για τον ΟΦΗ εναντίον του Ατρόμητου.
Ο ΟΦΗ βρήκε πρώτος γκολ στο ματς με τον Ατρόμητο.
Ο Σαλσίδο έκανε το δεξί σουτ από τα 25 μέτρα, ο Χουτεσιώτης δεν υπολόγισε σωστά και η μπάλα έφυγε από τα χέρια του και κατέληξε στη δεξιά γωνία για το 1-0.
Δείτε το γκολ
