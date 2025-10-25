Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ταυτοποιήθηκαν τα μη διαπιστευμένα άτομα για την επίθεση στους Ρότα και Κοϊτά στο περσινό ματς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και τα στοιχεία τους έχουν δοθεί στην Εισαγγελία Πειραιά.

Μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 13 Απριλίου του 2025, δύο παίκτες της Ένωσης και συγκεκριμένα οι Λάζαρος Ρότα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά είχαν κάνει επώνυμη καταγγελία για επίθεση που δέχθηκαν από μη διαπιστευμένα άτομα με πολιτικά.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος είχε επιβεβαιώσει στις κάμερες την επίθεση. Μάλιστα από την Ένωση είχε γίνει σαφές πως με κάθε τρόπο θα γινόταν προσπάθεια να βρεθούν οι υπαίτιοι για αυτή την επίθεση.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι δράστες της επίθεσης στους παίκτες της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» ταυτοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας και πρόκειται για μη διαπιστευμένα άτομα τα οποία προπηλάκισαν και επιτέθηκαν στους Ρότα και Κοϊτά.

Τα στοιχεία των συγκεκριμένων ατόμων βρίσκονται ήδη στην Εισαγγελία Πειραιά και πλέον επί του θέματος θα επιληφθεί ο Εισαγγελέας.