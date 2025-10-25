Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την ...αφωνία της ΕΠΟ μετά τη δικαστική δικαίωση της ΑΕΚ και το απαράδεκτο να παραμένει παρατηρητής (και αρχιδιαιτητής) διαιτησίας στο ντέρμπι ο Λανουά...

Εκεί που πιστεύεις ότι τα έχεις ζήσει όλα στο μαγικό χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάτι που προφανώς δεν γίνεται να ισχύει όσα απίθανα και να έχουν προηγηθεί, έρχεται η υπόθεση επίθεσης του Λανουά στην ΑΕΚ, με αφορμή μια αστεία έως και (όπως αποδείχτηκε με κάθε τρόπο στη δικαιοσύνη) ανύπαρκτη ιστορία δήθεν προπηλακισμού, αλλά και η συνέχεια αυτής, να σου επιβεβαιώσουν πως ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει η καθημερινότητα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα όσα έχουν γίνει και ακολούθησαν της Κυριακής, που η Ένωση υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ, όταν ο Γάλλος αρχιδιαιτητής επιχείρησε, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή των "κιτρινόμαυρων" η οποία και δικαιώθηκε από την (τακτική θυμίζω) Δικαστή, να επιβάλλει με κάθε τρόπο και με ανακρίβειες σε επίπεδο περιεχομένου δήθεν κατηγορίας (διαψεύστηκε και από τα σχετικά βίντεο) τη τιμωρία της ΑΕΚ και του γηπέδου της.

Τότε η ΕΠΟ επέδειξε πρωτοφανή ευαισθησία και επιτέθηκε σε μέλος(!!!) της για μια κατασκευασμένη (πάντα σύμφωνα με την Ένωση και την υπερασπιστική της νομική γραμμή που δικαιώθηκε) όπως αποδείχθηκε κατηγορία, ανύπαρκτη και εκτός κάθε λογικής και ηθικής, δίχως πλέον να έχει το σθένος και την αντίστοιχη, ή και λιγότερη ευαισθησία, να απολογηθεί στην ΠΑΕ ΑΕΚ για την απαράδεκτη και εκτός ορίων σεβασμού, σε θεσμούς και στο ίδιο το Club, στάση της! Έχουν περάσει τόσα 24ωρα και εντυπωσιάζει η ...αφωνία της ΕΠΟ του Μάκη Γκαγκάτση για ένα ζήτημα που η ίδια ανέδειξε χωρίς να προχωρήσει στα βασικά της υποχρέωσής της και να ψάξει το θέμα, προτού τοποθετηθεί, από όλες τις αρμόδιες αρχές: την ίδια την Ένωση και τους ανθρώπους της, τους παρατηρητές Superleague (που ΔΕΝ ελέγχει η ΑΕΚ), τη ΔΕΑΒ, την ΕΛ.ΑΣ και τις κάμερες: αντί αυτού δεν έκανε τίποτα και προχώρησε σε απαράδεκτη επίθεση μέσω επίσημης θέσης σε σύλλογο μέλος της ίδιας της ομοσπονδίας!

Πρωτοφανές και ανήκουστο αλλά συνέβη και αφού έγινε το λάθος υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης αυτού και η παραδοχή του ατοπήματος που θα αναδείκνυε ότι δεν έγινε κάτι με σκοπό και με συγκεκριμένο στόχο. Ωστόσο η ...αφωνία της ΕΠΟ επιτρέπει και δικαιώνει - δικαιολογεί άλλες σκέψεις με αποτέλεσμα να προκαλεί την οργή της ΑΕΚ, του κόσμου της και ακόμη και όλων των ποδοσφαιρόφιλων αφού η συντριπτική πλειοψηφία αναγνωρίζει ότι η ομοσπονδία παρασύρθηκε και τελικά διασύρθηκε αδικαιολόγητα! Σε μία εποχή μάλιστα που θα έπρεπε να εστιάζει και να ασχολείται με τη συγκλονιστική αποτυχία της Εθνικής μας για τα προκριματικά του Μουντιάλ σε έναν -κατά γενική ομολογία- εύκολο όμιλο για να κατακτηθεί τουλάχιστον η δεύτερη θέση: αντί αυτού ο αποκλεισμός ήρθε αβίαστα και εύκολα με κάκιστα αποτελέσματα με το... καλημέρα της συμμετοχής στη προκριματική διαδικασία!

Σα να μην έλειπαν όλα αυτά και όσα πρόστυχα ακολούθησαν σε ελεγχόμενα ΜΜΕ, μέσω των οποίων επιχειρήθηκε να βιαστεί η αλήθεια και τα γεγονότα στην Νέα Φιλαδέλφεια και στο πρόσωπο του Λανουά, γράφτηκε έως και ότι αισθάνθηκε να απειλείται η ζωή του και το αναδείκνυαν άνθρωποι αποτυχημένοι στο χώρο που έγιναν όμως τα κατάλληλα εργαλεία, παρέμεινε και ως είχε ο αυτό-ορισμός του Γάλλου αρχιδιαιτητή ως παρατηρητή διαιτησίας στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο! Διότι δεν έχει αξία να ασχολούμαστε με τα... φερέφωνα που λειτουργούν σαν υπαλληλικό προσωπικό αφεντάδων, αλλά να μπούμε στην ουσία: πουθενά στον κόσμο σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα και χώρα, με όσα έκανε, είπε και τελικά εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ο ίδιος, σε βαθμό που επί της ουσίας, θα έπρεπε να επιβάλλει αυτόματα την απομάκρυνσή του από τη θέση που τοποθετήθηκε (αυτή του αρχιδιαιτητή), δεν θα τον διατηρούσαν παρατηρητή διαιτησίας του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό που εχουμε αύριο!

Έστω για τα μάτια του κόσμου να το έκαναν μιας και εγώ δεν συμμερίζομαι τα "επίδειξη δύναμης" που υποστηρίζουν κάποιοι: πρόκειται για αυτογκόλ από τα λίγα που συνιστά πρόκληση στην κοινή λογική και έρχεται σε κόντρα με οποιαδήποτε ηθική διακρίνει τον οποιοδήποτε! Δικαστικά πήγε την ΑΕΚ ο Λανουά για το απολύτως ΤΙΠΟΤΑ όπως επιβεβαίωσε η δικαιοσύνη και αναγνώρισε και όλος ο κόσμος (ο κανονικός), αφού αναγνωρίστηκε το αστείο της υπόθεσης που επιχείρησε να χτίσει ο Λανουά και παράλληλα το ατόπημα της ΕΠΟ με την επίσημη θέση που μοίραζε για το δήθεν επεισόδιο και τον ...τάχα μου προπηλακισμό (σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που κινδυνεύσε η ζωή του!!!) στον Λανουά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αφού δεν θα τον απομακρύνουν έστω ας τον άφηναν εκτός "Γ. Καραϊσκάκης" για το ματς της Κυριακής: δηλαδή θα πάει ο συγκεκριμένος αρχιδιαιτητής που επεδίωξε τη τιμωρία της ΑΕΚ σκόπιμα (σύμφωνα με όσα υποστήριξε νομικά και δικαιώθηκε η νομική ομάδα της Ένωσης με τον Χάρη Γρηγορίου να κάνει... πάρτι) να μιλήσει στη διαιτητική ομάδα που θα σφυρίξει το Ολυμπιακός - ΑΕΚ και δεν τίθεται θέμα έστω ηθικής και σωστής αντιμετώπισης; Ρητορικό το ερώτημα προφανώς...

*Πολύ σωστή η δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου και η απόφασή του να το πάει μέχρι τέλους και σε όλες τις αρχές μέσω της θεσμικής διαδικασίας που προβλέπεται και ας μην έχει αποτέλεσμα: η ΑΕΚ πρέπει να το κάνει και αξίζει να υπογραμμίσει κανείς το σωστό της απόφασης του ιδιοκτήτη του club και της διοίκησης!