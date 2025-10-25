Live Streaming στο Gazzetta: Παρουσίαση Μπενίτεθ με Αλαφούζο, εκτακτη εκπομπή με Ψάρρα και Αθανασίου
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Ράφα Μπενίτεθ και στην παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό στις 12:00, με το Gazzetta να δίνει δυναμικό παρών, προκειμένου να μην χάσετε τίποτα από όσα θα ειπωθούν στο προπονητικό κέντρο του «τριφυλλιού» στο Κορωπί.
Στο Youtube του Gazzetta θα μπορείτε να δείτε σε live streaming, τις δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού, αλλά και του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος αναμένεται να είναι εκεί, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει και έκτακτη εκπομπή.
Κώστας Ψάρρας και Νίκος Αθανασίου θα σχολιάσουν όσα θα έχουν ακουστεί νωρίτερα, κάνοντας έναν απολογισμό για τους θεατές του Gazzetta.
Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν...
