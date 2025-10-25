ΟΦΗ - Ατρόμητος: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της ημέρας στη Stoiximan Superleague
Με τρία παιχνίδια ξεκινάει σήμερα Σάββατο (25/10) η 8η αγωνιστική της Stoiximan Supelreague, χωρίς πάντως τη συμμετοχή των «μεγάλων».
Στις 17:00, η… ανεβασμένη Κηφισιά υποδέχεται τον Παναιτωλικό, απευθείας από το Comsote Sport 2. Αργότερα, στις 19:30 στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet, σε μια αναμέτρηση που θα δείτε από το Novasports Prime.
Τέλος, στις 20:00, ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει ως γηπεδούχος τον Ατρόμητο, με το ματς να προβάλλεται απευθείας από το Cosmote Sport 1.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Stoiximan Superleague
- Κηφισιά - Παναιτωλικός (17:00, Cosmote Sport 2)
- Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet (19:30, Novasports Prime)
- ΟΦΗ - Ατρόμητος (20:00, Cosmote Sport 1)
