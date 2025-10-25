Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων της ημέρας (25/10) στη Stoiximan Super League.

Με τρία παιχνίδια ξεκινάει σήμερα Σάββατο (25/10) η 8η αγωνιστική της Stoiximan Supelreague, χωρίς πάντως τη συμμετοχή των «μεγάλων».

Στις 17:00, η… ανεβασμένη Κηφισιά υποδέχεται τον Παναιτωλικό, απευθείας από το Comsote Sport 2. Αργότερα, στις 19:30 στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet, σε μια αναμέτρηση που θα δείτε από το Novasports Prime.

Τέλος, στις 20:00, ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει ως γηπεδούχος τον Ατρόμητο, με το ματς να προβάλλεται απευθείας από το Cosmote Sport 1.

Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Stoiximan Superleague