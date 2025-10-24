ΑΕΛ Novibet: Χωρίς Δεληγιαννίδη, Κοβάτσεβιτς στις Σέρρες οι «βυσσινί»
Με τον κόσμο της να ετοιμάζεται να μετατρέψει το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών σε AEL FC Arena, η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το Σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό. Στην συνέχεια ο Στέλιος Μαλεζάς έκανε γνωστή την αποστολή όπου συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Φερίγκρα που είχε τραυματιστεί από το ματς Κυπέλλου με την Καλαμάτα.
Στον αντίποδα εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Κοβάτσεβιτς και ο τραυματίας Δεληγιαννίδης. Αναλυτικά οι Θεσσαλοί ανέφεραν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής (24/10) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών «Εμμανουήλ Παπάς» για την 8η Αγωνιστική της Stoiximan Super League (25/10/25, 19:30).
Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Στέλιος Μαλεζάς είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Μούργος, Ουάρντα, Βινιάτο και Γκαράτε».
