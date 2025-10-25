Ο ΟΦΗ σταθερά επενδύει σε νεαρούς παίκτες και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός πως έχει κάνει ήδη επαγγελματικά συμβόλαια σε έξι παιδιά από 17 ετών και κάτω, δείχνοντας τον σωστό δρόμο.

Ο ΟΦΗ εδώ και χρόνια επενδύει πολλά στη λειτουργία της Elite Ακαδημίας, από την οποία έχουν προκύψει σημαντικά ποδοσφαιρικά οφέλη, όπως φυσικά οι παίκτες της πρώτης ομάδας Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης και Φαϊτάκης.

Ο Όμιλος συνεχίζει με τους ίδιους ρυθμούς να επενδύει σε νεαρά ταλέντα και αυτό φαίνεται από το γεγονός πως από το καλοκαίρι έως τώρα έχει δώσει επαγγελματικά συμβόλαια σε έξι ποδοσφαιριστές από της Ακαδημίας, χωρίς κανένας από αυτούς να είναι πάνω από 17 χρονών.

Οι Κρητικοί συνεχίζουν με μια «συνταγή» που ακολούθησαν και πέρσι καθώς είχαν κάνει επαγγελματίες τους Λαγουδάκη και Χνάρη, οι οποίοι δουλεύουν κανονικά με την πρώτη ομάδα, με τον δεύτερο να συμπεριλαμβάνεται και σε αποστολές της ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς.

Το τμήμα σκάουτινγκ του ΟΦΗ έχει τα μάτια του... ανοιχτά όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα μιας και αρκετοί από αυτούς τους παίκτες προέρχονται από ακαδημίες εκτός νησιού, όπως αυτή του ΠΑΟΚ και της Παναχαϊκής, ενώ φυσικά στόχος είναι να βρίσκει ότι καλύτερο κυκλοφορεί στη Μεγαλόνησο.

Θάνος Σιτμαλίδης

Ο Θάνος Σιτμαλίδης σε ηλικία 17 ετών υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ο νεαρός που αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, ήρθε στην ομάδα του Ηρακλείου το περασμένο καλοκαίρι από την ακαδημία Κατερίνης 2006 και εντάχθηκε στην Κ17 με την οποία μέτρησε τη περασμένη σεζόν 23 συμμετοχές, ενώ φέτος αντί να παραμείνει στην Κ17 «ανέβηκε» στην Κ19, με την οποία παίζει βασικός και μετράει έξι συμμετοχές και ένα γκολ.

Παύλος Καινουργιάκης

Επίσης στα 17 του έτη, ο Παύλος Καινουργιάκης έγινε και επίσημα επαγγελματίας μέχρι το 2028. Αγωνίζεται ως αριστερό μπακ ωστόσο λόγω της ταχύτητας του δοκιμάστηκε στην προετοιμασία από τον Μίλαν Ράσταβατς και σε θέση εξτρέμ, ενώ χάρη στη σωματοδομή του έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και ως αριστερό στόπερ. Εντάχθηκε στον ΟΦΗ σε ηλικία 11 ετών και έκτοτε έχει αγωνιστεί σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Την φετινή σεζόν απαριθμεί τέσσερις εμφανίσεις στο Πρωτάθλημα Νέων (Κ19) ενώ προπονείται με την πρώτη ομάδα.

Μπάμπης Αντωνακάκης

Σε ηλικία 16 ετών ο σέντερ φορ, Μπάμπης Αντωνακάκης υπέγραψε επίσης επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι που μας πέρασε. Αποκτήθηκε το 2022 από την ακαδημία του Παναθηναϊκού Ηρακλείου και εντάχθηκε στο ρόστερ της Κ15, όπου αγωνίστηκε για τα επόμενα δυο χρόνια. Με την Κ17 της περασμένης σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος ενώ την φετινή χρονιά μετράει ήδη δύο γκολ σε έξι αναμετρήσεις.

Θάνος Ασμαριανάκης

Συνομήλικος με τον Αντωνακάκη μιας και είναι γεννημένοι την ίδια μέρα, ο Θάνος Ασμαριανάκης εντάχθηκε και αυτός στην λίστα με τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ. Αγωνίζεται ως μέσος και μετράει φέτος έξι συμμετοχές με την Κ19. Προστέθηκε στο ρόστερ των Κρητικών το καλοκαίρι του 2020 και εντάχθηκε στο τότε τμήμα της Κ13. Αγωνίστηκε στις ομάδες Κ14, Κ15, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ανήκε στο ρόστερ της Κ17, πριν πάρει «προαγωγή» στην Κ19.

Λευτέρης Κοντεκάς

Ο πολύ ταλαντούχος στόπερ των Κρητικών, Λεύτερης Κοντεκάς έβγαλε... μάτια στην φετινή προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Μίλαν Ράσταβατς, σε ηλικία μόλις 16 ετών. Αγωνίστηκε βασικός σχεδόν σε όλα τα φιλικά, ακόμα και με την Μπολόνια. Μάλιστα, αυτή η ευκαιρία που «άρπαξε από τα μαλλιά» ο νεαρός, τον οδήγησε και στην αποστολή της ομάδας για την έναρξη της Super League (απέναντι στον Πανσερραϊκό εξαιτίας του δικαιώματος αναβολής που άσκησε ο Παναθηναϊκός). Ωστόσο δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε για περίπου τρεις μήνες καθώς υποβλήθηκε σε προληπτικό χειρουργείο. Ο ΟΦΗ τον έκανε δικό του το καλοκαίρι του 2024 και εντάχθηκε στο ρόστερ της Κ17. Στο παρελθόν έχει περάσει από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ.

Χρήστος Τσαλπατούρος

Ο μικρότερος και τελευταίος χρονικά παίκτης που «έδεσε» ο ΟΦΗ είναι ο Χρήστος Τσαλπατούρος σε ηλικία μόλις 15 ετών και πέντε μηνών υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο εως το 2028, αυτό τον έχρισε ως τον νεότερο παίκτη σε ολόκληρη την ιστορία του συλλόγου που το καταφέρνει. Ο νεαρός μέσος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από την ακαδημία της Παναχαϊκής και εντάχθηκε στο ρόστερ της Κ15, ενώ από φέτος αγωνίζεται με τη Κ17, τουλάχιστον προς το παρών.

Από την στιγμή που οι παίκτες έχουν αποκτήσει επαγγελματικό συμβόλαιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να αγωνιστούν στην πρώτη ομάδα παρά το γεγονός οτι τώρα αγωνίζονται οι περισσότεροι στην Κ19. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα έχουν μπει και σε αποστολές, όπως ο Κοντεκάς.