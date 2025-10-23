O 15χρονος χαφ Χρήστος Τσαλπατούρος έγινε ο νεότερος επαγγελματίας του ΟΦΗ, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Χρήστος Τσαλπατούρος έγραψε ιστορία στον ΟΦΗ, καθώς έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2028 και έγινε ο νεότερος επαγγελματίας των Κρητικών! Ο 15χρονος χαφ θεωρείται από τα κορυφαία ταλέντα στην ηλικία του και σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος πρόλαβε να τον «δέσει».

Ο γεννημένος στις 12 Απριλίου του 2010 Πατρινός χαφ αγωνίζεται φέτος με την Κ17 του ΟΦΗ και το 2024 είχε αποκτηθεί από την Παναχαϊκή.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι ο ποδοσφαιριστής, Χρήστος Τσαλπατούρος, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα μας μέχρι το 2028.

Ο νεαρός μέσος γεννήθηκε στην Πάτρα στις 12/4/2010 και αποτελεί τον νεαρότερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ΟΦΗ που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο.

Ήρθε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2024 από την ακαδημία της Παναχαϊκής και εντάχθηκε στο ρόστερ της Κ15, όπου αγωνίστηκε την αγωνιστική περίοδο 2024-25, ενώ από φέτος (2025-26) ανήκει στο ρόστερ της Κ17».

Λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ανέφερε: «Το να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ήταν ένα όνειρο που είχα από όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα στο ποδόσφαιρο.

Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος που πέτυχα τον στόχο μου!

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του ΟΦΗ και τους προπονητές μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και την ευκαιρία που μου έδωσαν. Δεν είμαι από το Ηράκλειο, ήρθα πέρυσι και στον ΟΦΗ βρήκα μια δεύτερη οικογένεια, με ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα μας και μας βοηθούν εντός και εκτός γηπέδου. Πάνω από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, η οποία ήταν δίπλα μου σε όλα τα βήματα της ποδοσφαιρικής μου πορείας».