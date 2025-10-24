Μπενίτεθ: Τι λένε τα ξένα Μέσα για την ανακοίνωσή του από τον Παναθηναϊκό
Η συμφωνία του Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό απασχολεί εδώ και καιρό τα ξένα ΜΜΕ, καθώς ο Ισπανός τεχνικός επρόκειτο να αναλάβει τη 15η ομάδα της πλούσιας καριέρας του.
Η ανακοίνωση των Πρασίνων για την έναρξη της εποχής Μπενίτεθ στο «τριφύλλι» είναι πρώτο θέμα στα δημοφιλέστερα αθλητικά σάιτ ανά την Ερώπη τόσο για την επιλογή που έκανε να έρθει στη Stoiximan Super League, όσο και για το ηγεμονικό συμβόλαιο που υπέγραψαν εκείνος και το επιτελείο του.
Στην Ισπανία κάνουν λόγο για μία δύσκολη αποστολή, καθώς αναλαμβάνει μία «ιστορική ελληνική ομάδα που βρίσκεται σε κρίση», ενώ οι Πορτογάλοι υπογραμμίζουν ότι ο 65χρονος ήρθε να αντικαταστήσει τον συμπατριώτη τους, Ρουί Βιτόρια, έχοντας απέναντί του μία μεγάλη πρόκληση.
Τα headlines των ξένων σάιτ
