Το τεράστιο διπλό του ΠΑΟΚ στο «Πιέρ Μορουά» επί της Λιλ με το εντυπωσιακό 3-4, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, εκτός από πλατιά χαμόγελα και τρεις βαθμούς, έφερε και δυο προβλήματα για τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Αρχικά, ο Μαντί Καμαρά που αποχώρησε μόλις στο 10ο λεπτό του ματς με ενοχλήσεις, έχει υποστεί κάκωση στην ποδοκνημική και πρόκειται να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις το Σάββατο (25/10), έτσι ώστε να διαπιστωθεί ακριβώς το πρόβλημα του μέσου από τη Γουινέα.

Ο δεύτερος πονοκέφαλος για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ακούει στο όνομα Τόμας Κεντζιόρα. Ο Πολωνός αμυντικός που... άνοιξε το κεφάλι του στην προσπάθεια άμυνας της ομάδας του, έκανε ράμματα αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα και, βάσει πρωτοκόλλου, θα μείνει εκτός μέχρι την Δευτέρα (27/10). Συνεπώς, θα χάσει το Κυριακάτικο (26/10, 19:30) ματς με τον Βόλο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.