Η ΔΕΑΒ επέβαλλε ποινή μίας αγωνιστικής στην Κ19 της ΑΕΛ και ενώ κάλεσε σε απολογία την ΑΕΛ Novibet για επεισόδια οπαδών της και τον Ολυμπιακό για φθορές που προκάλεσαν οι φίλαθλοί του.

Από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώθηκαν τα εξής:

1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Αστυνομίας,

β) την Έκθεση Παρατηρητή και το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, μεταξύ των ομάδων Κ19 ΑΕΛ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, που διεξήχθη στις 17/10/2025 στο Γήπεδο Τερψιθέας Λάρισας, για την 7η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Super League Κ19, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας εκσφενδόνισε από την κερκίδα εντός του αγωνιστικού χώρου ένα (1) πλαστικό μπουκάλι γεμάτο με νερό, το οποίο κατέπεσε πλησίον των παικτών και των διαιτητών του ανωτέρω αγώνα με κίνδυνο να τους προκαλέσει σωματική κάκωση,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 42/2025 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας Κ19 της ΠΑΕ ΑΕΛ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 105 του ν. 5224/2025.

2. Καλεί σε ακρόαση, την Τετάρτη 29/10/2025, την ΠΑΕ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα, στις 18/10/2025, μεταξύ των ΠΑΕ AE ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, στο γήπεδο «AEL FC ARENA», από φιλάθλους της και αφορά συμπλοκή με φερόμενους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας και παθόντες.

Εφαρμογή άρθρου 104 του ν. 5224/2025.

3. Καλεί σε ακρόαση, την Τετάρτη 29/10/2025, την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα, στις 18/10/2025, μεταξύ των ΠΑΕ AE ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, στο γήπεδο «AEL FC ARENA», από φιλάθλους της και αφορά βίαιη πρόκληση φθοράς (θραύση) εννέα (9) διαχωριστικών –προστατευτικών χωρισμάτων τύπου PLEXIGLASS στις θύρες του ανωτέρω γηπέδου.

Εφαρμογή άρθρου 104 του ν. 5224/2025.

