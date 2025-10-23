Ο Ούρος Ράτσιτς άφησε ολοκληρωτικά πίσω του τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης για διάστημα περίπου τριών εβδομάδων σε αντίθεση με έξι άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα είναι στο πλάνο του Μανόλο Χιμένεθ για τον αγώνα (26/10, 17:00) με τον Λεβαδειακό.

Ο Σέρβος μέσος δεν είναι απλά διαθέσιμος αλλά διεκδικεί και θέση στο αρχικό σχήμα της ομάδας αν και το πιθανότερο είναι να μη ρισκάρει ο Ισπανός προπονητής. Αντιθέτως, ο Κάρλες Πέρεθ ακολούθησε μέρος του ομαδικού προγράμματος πριν συνεχίσει το αντίστοιχο ατομικό και είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπει στο πλάνο του προπονητή του. Το ίδιο ισχύει και για τους Χαμζά Μεντίλ, Ντούντου κι αυτό σημαίνει ότι το ενδεχόμενο διατήρησης του Άλβαρο Τεχέρο στο αριστερό άκρο της άμυνας συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

Εκτός πλάνου είναι εξάλλου και ο Μάρτιν Φρίντεκ ο οποίος συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας, όπως και ο Φαμπιάνο Λέισμαν. Προφανώς δεν υπολογίζεται και ο Τίνο Καντεβέρε καθώς θα υποβληθεί σε επέμβαση αποκατάστασης του τραυματισμού του στον μηνίσκο.