Ριπές ανέμων έως και 120 χλμ. την ώρα προέβλεπε το μετεωρολογικό δελτίο και γι' αυτό άλλαξε η ώρα του αγώνα Φέγενορντ - Παναθηναϊκός.

Ο αγώνας ανάμεσα στη Φέγενορντ και τον Παναθηναϊκό για το Europa League θα διεξαχθεί νωρίτερα την Πέμπτη, λόγω της επερχόμενης καταιγίδας «Μπέντζαμιν», η οποία αναμένεται να πλήξει το δυτικό τμήμα της Ολλανδίας αργά το βράδυ.

Η αναμέτρηση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 19:45 στο «Ντε Κάιπ» του Ρότερνταμ, ωστόσο θα ξεκινήσει νωρίτερα, στις 17:30. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλαθλοι θα χρειαστεί να φύγουν νωρίτερα από τη δουλειά ή το σπίτι για να προλάβουν την έναρξη. Πρόβλημα θα υπάρχει ενδεχομένως και με Έλληνες εκδρομείς, ειδικά αυτούς από την Ολλανδία και τις γύρω χώρες που θα πρέπει να αφήσουν νωρίτερα τις δουλειές τους ή τις υποχρεώσεις τους. Το αίτημα για αλλαγή ώρας προήλθε από τη Φέγενορντ και έγινε δεκτό από την UEFA.

Η απόφαση να μεταφερθεί το ματς αργά το απόγευμα σχετίζεται άμεσα με την καταιγίδα «Μπέντζαμιν», η οποία αναμένεται να φτάσει στην περιοχή που βρίσκεται και το Ρότερνταμ) γύρω στις 21:00. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας (KNMI) έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση (code oranje), καθώς προβλέπονται ριπές ανέμου της τάξεως των 100 έως 120 χλμ./ώρα.

Στην ανακοίνωση του ολλανδικού συλλόγου επίσης αναφέρεται: «Ο αγώνας της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό, που ήταν προγραμματισμένος για το βράδυ της Πέμπτης στο πλαίσιο του Europa League, θα διεξαχθεί νωρίτερα, στις 16:30 ώρα Ολλανδίας. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν εντολής των αρχών, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται το βράδυ της Πέμπτης.

Βάσει των μετεωρολογικών προβλέψεων — πορτοκαλί συναγερμός (code Oranje), με αναμενόμενη καταιγίδα και πολύ ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100/120 χλμ. την ώρα — αποφασίστηκε απόψε, μετά από συνεννόηση μεταξύ της UEFA, της Φέγενορντ και άλλων αρμόδιων φορέων, ότι ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί μόνο εάν ξεκινήσει αύριο στις 17:30. Η αρχική ώρα έναρξης ήταν 19:45.

Η Φέγενορντ αναγνωρίζει ότι αυτή η αλλαγή γίνεται τελευταία στιγμή και ενδέχεται να επηρεάσει τα σχέδια των φιλάθλων, ιδίως όσων έχουν ήδη αγοράσει εισιτήριο. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή έγινε λόγω ανωτέρας βίας. Η ομάδα εκφράζει την ελπίδα ότι, παρά τη μεταφορά της ώρας, όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλαθλοι θα μπορέσουν να δώσουν το παρών και να στηρίξουν την ομάδα.

Οι φίλαθλοι που δεν θα μπορέσουν να παραστούν στον αγώνα εξαιτίας της αλλαγής ώρας, έχουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για το εισιτήριό τους. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία επιστροφής θα ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας».