Ο επιθετικός του Άρη, Τίνο Καντεβέρε, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Η αγωνιστική «κατάρα» που κυνηγάει τον Άρη την τρέχουσα σεζόν συνεχίζεται. Ο Τίνο Καντεβέρε τραυματίστηκε στο γόνατο στην προπόνηση της Τετάρτης (22/10) και από τη μανγητική που έκανε προέκυψε ότι έχει υποστεί ρήξη έσω μηνίσκου και συνεπώς θα χρειαστεί να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε απουσίασε σημαντικό διάστημα από τις αγωνιστικές δραστηριότητες του Άρη, κόντρα στον Παναθηναϊκό έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός και πλέον θα χρειαστεί να μείνει εκ νέου εκτός για μεγάλο διάστημα. Αυτό σημαίνει πως ο Μανόλο Χιμένεθ θα μπορεί να υπολογίζει για την κορυφή της επίθεσης μόνο στον αρχισκόρερ της ομάδας του, Λορέν Μορόν, αλλά και στον Μιγκέλ Αλφαρέλα.

Θυμίζουμε πως εκτός προγράμματος στην τελευταία προπόνηση έμειναν οι τραυματίες Φαμπιάνο Λέισμαν, Ντούντου, Φρίντεκ και Χαμζά Μεντίλ. Ο Ούρος Ράτσιτς πήρε μέρος σε μεγάλο κομμάτι του προγράμματος, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ έκανε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.

Η ενημέρωση του Άρη

«Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά για τον Τίνο Καντεβέρε.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής, ο 29χρονος διεθνής επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε, που τραυματίστηκε στη διάρκεια της σημερινής προπόνησης, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο και άμεσα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση».