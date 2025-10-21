Η χρησιμοποίηση του Τίνο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης, στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, φανέρωσε τις προθέσεις του Μανόλο Χιμένεθ αλλά και τη μεθοδολογία του στη διαχείριση του κεφαλαίου «Λορέν Μορόν».

Στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει θέση καμία θεωρία συνομωσίας – από τις διάφορες που αναπτύχθηκαν από το απόγευμα της περασμένης Κυριακής (19/10) κι έπειτα – ούτε φυσικά τα ευφάνταστα σενάρια που παραδοσιακά βρίσκουν θέση στα… παρασκηνιακά κείμενα που αφορούν τον Άρη. Τα κριτήρια της απόφασης του Μανόλο Χιμένεθ και της επιλογής χρησιμοποίησης του Τίνο Καντεβέρε (αντί του Λορέν Μορόν) στην κορυφή της επίθεσης είναι απλά και αυθεντικά ποδοσφαιρικά. Στην πραγματικότητα είναι ίδια με τα αντίστοιχα των δύο άλλων προπονητών που διαχειρίστηκαν τον Ισπανό φορ. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου το γεγονός ότι τόσο ο Άκης Μάντζιος, όσο και ο Μαρίνος Ουζουνίδης τόνιζαν την υψηλή ποιότητα του 32χρονου φορ παράλληλα της ιδιαίτερης ικανότητάς του στο σκοράρισμα, σε μόνιμη βάση όμως «γκρίνιαζαν» για τον αριθμό και την ένταση των τρεξιμάτων του. Η ίδια έκθεση αξιολόγησης περιλάμβανε και την απροθυμία στην αμυντική πίεση.

Ερχόμενος στον Άρη, για τον Μανόλο Χιμένεθ ήταν περιττό να ρωτήσει για τον Λορέν Μορόν. Τον γνωρίζει καλά… και από την καλή και από την ανάποδη. Από την πρώτη στιγμή εξήγησε στον συμπατριώτη του τη φιλοσοφία του αλλά και τον βασικό άξονα του πλάνου του. Λόγω των πολλών τραυματισμών και του περιορισμού των επιλογών, δεν ήταν σε θέση να το εφαρμόσει από το πρώτο παιχνίδι αλλά σ’ αυτό είδε τον Μορόν να το ακολουθεί με ευλάβεια.

Η ένταση των τρεξιμάτων μειώθηκε στο δεύτερο παιχνίδι, λίγο περισσότερο στο τρίτο και τελικώς φτάσαμε στην αφαίρεσή του από το βασικό σχήμα. Κι αυτή η απόφαση δεν ήταν της στιγμής. Στην πραγματικότητα, ενημερώθηκε ο Λορέν Μορόν από τα μέσα της εβδομάδας προετοιμασίας με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, δεν ενημερώθηκε απλά, αλλά ο Μανόλο Χιμένεθ του εξήγησε τους λόγους παράλληλα με κάποια άλλα πράγματα που αφορούν τη γενική εκτίμησή του για το ποδοσφαιρικό ποιόν του Ισπανού φορ.

Στο σημείο που βρέθηκε ο Μανόλο Χιμένεθ είχαν βρεθεί και δύο άλλοι προπονητές. Πρόκειται όμως για διαφορετικές περιόδους από την άποψη των δεδομένων. Για παράδειγμα, την εβδομάδα που ο Άκης Μάντζιος είχε αποφασίσει να χρησιμοποιήσει στο αρχικό σχήμα τον Ρόμπιν Κουάισον, ο Σουηδός υπέστη θλάση από την οποία ουδέποτε επανήλθε. Αυτή τη θλάση την πλήρωσε και ο Μαρίνος Ουζουνίδης καθώς δεν είχε επιλογές στην κορυφή της επίθεσης. Δηλαδή, οι δύο Έλληνες προπονητές δεν είχαν τη δυνατότητα ουσιαστικής διαχείρισης της όλης κατάστασης παρά μόνο μία επιλογή.

Αντιθέτως, ο Μανόλο Χιμένεθ έχει τον Τίνο Καντεβέρε καθώς στην κορυφή της επίθεσης μπορούν να αγωνιστούν και οι Μιγκέλ Αλφαρέλα, Τάσος Δώνης. Και οι τρεις επέστρεψαν στη δράση έπειτα από μεγάλο διάστημα απουσίας. Κι έτσι ο Ισπανός προπονητής προχώρησε στην επιλογή του Καντεβέρε (στο παιχνίδι) με τον Παναθηναϊκό προς την κατεύθυνση εφαρμογής του πλάνου πίεσης από την πρώτη γραμμή άμυνας, προφανώς όμως θέλησε να στείλει μήνυμα και στον Λορέν Μορόν. Κρίνοντας από τον αριθμό των τρεξιμάτων του Ισπανού, στον χρόνο που αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό, προφανώς δεν είχε θετικό αποτύπωμα στη σκέψη του. Υπό την έννοια ότι δεν «σκύλιασε» για να αποδείξει στον προπονητή του ότι έκρινε κακώς. Αυτό θα ήθελε φυσικά και ο ίδιος ο 61χρονος τεχνικός.

Και μένει να φανεί, αν ο Χιμένεθ θα επιμείνει σ’ αυτό που άρχισε την περασμένη Κυριακή. Αν το κάνει, το πιθανότερο είναι να, έχει κόστος στο σκοράρισμα γιατί κανείς εκ των επιθετικών του Άρη δεν έχει το χάρισμα του Μορόν. Αν δεν το κάνει, ουσιαστικά θα υποχρεωθεί να εγκαταλείψει το πλάνο που έχει στο μυαλό του. Εκτός κι αν ο Ισπανός προσαρμοστεί σ’ αυτό που του έχει ζητήσει ο προπονητής του. Για την ακρίβεια, δεν του ζήτησε να τρέχει σαν… το σκυλί για 90 λεπτά αλλά στον χρόνο που θα βρίσκεται στο χορτάρι, να ανταποκρίνεται στο πλάνο της ομάδας.