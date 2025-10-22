Η εξήγηση της UEFA για τις αποφάσεις που πήρε ο Σνάιντερ μέσω VAR, στο ματς του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα. Καμία αναφορά στην αποβολή του Έσε.

Η UEFA, όπως κάνει σε κάθε αγωνιστική, προχώρησε σε ανάλυση των επίμαχων φάσεων, που χρειάστηκε η επέμβαση του VAR στα ματς του Champions League.

Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα, λοιπόν, η UEFA υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις που πήρε ο Ελβετός ρέφερι Ουρς Σνάιντερ ήταν σωστές, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στην αποβολή του Έσε, που άλλαξε τις ισορροπίες.

Όπως αναφέραμε και χθες, η πιο καθοριστική φάση του αγώνα Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός δεν εξετάστηκε με onfield review από το VAR. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζητούσε από τον Ελβετό διαιτητή, Ουρς Σνάιντερ να δει στο VAR την κρίσιμη φάση, δηλαδή την αποβολή του Σαντιάγκο Εσε στο 57', αλλά ο σχετικός κανονισμός δεν το προβλέπει σε αποβολή με δεύτερη κίτρινη όπως ήταν του Αργεντινού μέσου.

Προβλέπει πιθανή παρέμβαση του VAR μόνο σε περίπτωση απευθείας αποβολής. Αυτός ήταν και ο λόγος που η φάση δεν εξετάστηκε στο VAR, παρότι ήταν η πιο σημαντική του αγώνα, δεδομένου ότι με δέκα παίκτες οι ερυθρόλευκοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν στην ποιότητα των γηπεδούχων.

Για το πέναλτι της Μπαρτσελόνα, στη μονομαχία του Τζολάκη με τον Ράσφορντ, η UEFA υποστηρίζει ότι είναι σωστό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει: «53' Απόφαση αλλάζει: Καταλογισμός πέναλτι.

Γκολ του Ολυμπιακού ακυρώνεται, λόγω οφσάιντ. Πριν τη φάση, ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα με το Νο24 είχε ακουμπήσει την μπάλα με το δεξί του χέρι, το οποίο βρισκόταν σε μη φυσική θέση.

68' Απόφαση αλλάζει: Καταλογισμός πέναλτι. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με το Νο88 υπέπεσε σε παράβαση, ανατρέποντας αντίπαλο κατά την προσπάθεια του να παίξει την μπάλα».