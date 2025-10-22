Καραπαπάς: «Όλος ο πλανήτης είδε ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα»

Θέση για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα πήρε ο Δ' Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην Ελλάδα με άδεια χέρια από τη Βαρκελώνη μετά την βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα με 6-1 για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Ο Δ' Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του κλαμπ, Κώστας Καραπαπάς, έκανε ανάρτηση για το παιχνίδι και πήρε θέση για το αποτέλεσμα αλλά και τη διαιτησία του Ελβετού Ουρς Σνάιντερ.

Συγκεκριμένα:

«Συνεχίζουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΔΥΝΑΤΟΙ και πεισμωμένοι. Όλος ο πλανήτης είδε ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα και αυτά που έγιναν είναι πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα media του κόσμου. Δεν μας άφησαν να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας όσες και να ήταν. Συνεχίζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ»