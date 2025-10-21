Fentagin: «Συστηματική προσπάθεια της εγκληματοποίησης των φιλάθλων, συκοφαντία και στοχοποίηση»

Οι «Fentagin» με μακροσκελή ανακοίνωση τους τοποθετήκαν για το ζήτημα της έρευνας της αστυνομίας που οδήγησε στη σύλληψη του Βασίλη Μπέτση, κάνοντας λόγο για συκοφαντία και στοχοποίηση.

Το πρωί του Σαββάτου (18/10) πραγματοποιήθηκε έρευνα των Αρχών στο γήπεδο του Ατρομήτου, κατά την οποία σύμφωνα με την ενημέρωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας βρέθηκαν μεταξύ άλλων φωτοβολίδες, κροτίδες, μαχαίρια, ρόπαλα και ναρκωτικές ουσίες. Σε αυτό το πλαίσιο η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του προέδρου της ΠΑΕ και Αντιδημάρχου αθλητισμού του Δήμου Περιστερίου, λόγω της πολιτικής του ευθύνης.

Οι οργανωμένοι οπαδοί των Περιστεριωτών, «Fentagin», με ανακοίνωση περίπου 2.000 λέξεων έκανε λόγο για συκοφαντία και στοχοποίηση των οπαδών.

Η ανακοίνωση των Fentagin

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | 21/10/2025

"Γράφτηκαν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια, μιας και δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα έλεγαν."

Που βρέθηκαν τελικά ολα αυτά τα πολεμοφόδια, όπλα και ναρκωτικά που πλασάρετε τις τελευταίες μέρες λασπολογώντας τον οργανισμό του Ατρομήτου...???

ΠΟΥΘΕΝΑ!

Θα προσπαθήσουμε όσο πιο ήρεμα μπορούμε να μιλήσουμε και να παραθέσουμε τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τις τελευταίες μέρες. Γιατί η παράσταση που δόθηκε το Σάββατο στις 18 Οκτωβρίου ήταν μια προσχεδιασμένη σκευωρία, με σκοπό την στοχοποίηση του οργανισμού του Ατρομήτου από την αστυνομία, τα ΜΜΕ και οχι μόνο.

Σάββατο 18 Οκτωβρίου λοιπον, κλιμάκιο της αθλητικής βίας και της Ειδικής Ομάδας της Υποδ/νσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε., γκρέμισαν και βανδαλισαν χώρο περιμετρικά του γηπέδου 'Αγγελος Ράμφος' θέλοντας να πραγματοποιήσουν έρευνα, προκαλώντας τρομο στην γειτονιά με την παρουσία τους και την στάση τους.

Καθώς είχαν αποκλείσει τον πεζόδρομο του γηπέδου, σταματούσαν οποιονδήποτε περνούσε απο το σημείο με απειλές και όπλα στα χέρια.

Κατά την έρευνα η αστυνομία ενω κατάσχει τα "πειστήρια" που ανευρέθησαν, καταστρέφει τα πάντα, φροντίζοντας να σκίσει τα πανό της ομάδας μας, να σπάσει πλακέτες με το όνομα του Ατρομήτου και των Fentagin να σπάσει νιπτήρες και να σκίσει τα τύμπανα της κερκίδας με μαχαίρι.

Το συγκεκριμένο μέρος αποτελεί αποθηκευτικό χώρο για κάθε λογής παλιά και νέα αντικείμενα που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν ή να χρησιμοποιούνται από τις σχολές και τους συλλόγους που είναι ή ήταν στεγασμένοι στο Δημοτικό στάδιο.

Έτσι λοιπόν μέσα στον χώρο μπορεί κανείς να βρεί ψυγεία, ερκοντισιον, γεννήτριες, χορτοκοπτικά εργαλεία, ψησταριές, οικοδομικά υλικά, συγκεντρωμένες σακούλες με ρούχα για άστεγους και οικογένειες που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα διαβίωσης, τρόφιμα για τις κοινωνικές δράσεις του συνδέσμου και ένα σωρό αναλώσιμα για τις αθλητικές δραστηριότητες των συλλόγων του Δημοτικού σταδίου.

Μέσα σε όλα αυτά προφανώς υπάρχουν και αντικείμενα τα οποία ανήκουν σε εμάς στους φιλάθλους και οπαδούς του Ατρομήτου.

Οι δεκάδες σημαίες της κερκίδας μας με τα σύμβολα της ομάδας μας, αρκετά πανό και υλικό για τις χορογραφίες της κερκίδας και προφανώς πυρσούς που κάνουν τις Κυριακές αυτών που κάθονται στα τσιμέντα να έχουν περισσότερο χρώμα και πάθος.

Τα ΜΜΕ ξεκίνησαν έναν κανιβαλισμό και μια εκστρατεία λάσπης απέναντι στο σύνολο του οργανισμού του Ατρομήτου.

Πρόθυμοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ διοχέτευαν σε διάφορα ΜΜΕ την εικόνα που έπρεπε να διαμορφωθεί.

Άρχισαν να μιλούν για ορμητήριο, να κάνουν λόγο για μαχαίρια, για ναρκωτικά και εμπόριο αυτών, για ανεύρεση οπλισμού, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να μιλούν για εκρηκτικές ύλες που όλα τα παραπάνω στο σύνολο τους προορίζονταν μάλιστα για επεισόδια!

Ας μας πουν όλοι αυτοί οι πρόθυμοι πότε έγιναν επεισόδια στο γήπεδο μας ή πότε τιμωρήθηκε η ομάδα μας για τέτοια περιστατικά τα τελευταία 3 χρόνια.

ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΜΩΣ!

Και ούτε πρόκειται να βρεθεί γιατι δεν συμβαδίζουν με την νοοτροπία και την κουλτούρα του λαού του Ατρομήτου.

Συνέχισαν με στοχευμένες απόπειρες δολοφονίας χαρακτήρα ανθρώπων που τους ενεπλεκαν με όσα "επιλεκτικά" βρέθηκαν μέσα στον χώρο, δέκτης αυτής της πρακτικής τόσο των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών αλλά και μιας κρίσιμης μερίδας των ΜΜΕ, έγινε και ο πρόεδρος του ΔΣ της ΠΑΕ Ατρομήτου και αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Περιστερίου Μπέτσης Βασίλης, ο οποίος και συνελήφθει για τα όσα "εξωπραγματικά" ανευρέθησαν.

Περιττό καθότι αυτονόητο να αναφέρουμε, πως ούτε η ΠΑΕ Ατρόμητος, ουτε ο ίδιος ο Βασίλης Μπέτσης έχουν κάποιο συσχετισμό με τα όσα η αστυνομία κατεσχεσε ως "πειστήρια", δεν θα μπορούσαν άλλωστε εκ των πραγμάτων.

Είναι μια εύκολη για εμάς αποτύπωση της αλήθειας και του τι πραγματικά συνέβη μετά την διάρρηξη ενός εκ των αποθηκευτικών χώρων του Δημοτικού σταδίου.

Σε αντίθεση λοιπόν με τα δημοσιεύματα του κίτρινου τύπου, τον κανιβαλισμό και την εκτόξευση λάσπης για την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ, η ίδια η φωτογραφία που ανάρτησε η αστυνομία είναι κάτι παραπάνω από ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ.

Να τι βρήκαν λοιπόν μέσα στον χώρο τα λαγωνικα της αστυνομίας:

Σπρέι χρώματος, κάποια προσωπικά μας κράνη (ευτυχώς δεν τα πήραν όλα, τους αρκούσαν τρία για την φωτογραφία!!!) βρήκαν σημαίες με κόκκινα πανιά, βρήκαν μάσκες αποκριάτικες που προμηθεύεται ο καθένας νόμιμα από καταστήματα παιχνιδιών, ρουχων, σούπερ μάρκετ και χρησιμοποιούνται σε μεγάλες εκδηλώσεις απο πλήθος κόσμου στις απόκριες, βρήκαν μια σημαία της Χεζμπολάχ και πυρσούς.

Εδω να επισημάνουμε οτι η αστυνομία την ονομάζει παραστρατιωτικη οργάνωση, βέβαια η αλήθεια είναι οτι ειναι μια πολιτική δύναμη με εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο του Λιβάνου.

ΟΡΙΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ!

Θα ήταν αστείο λοιπόν ολο το σενάριο εάν δεν στοχοποιούνταν άνθρωποι και εάν δεν είχαν διώξεις, πράγμα που το κάνει από μόνο του ΤΡΑΓΙΚΟ και ΓΕΛΟΙΟ.

Τα ίδια αντικείμενα λοιπόν που η ίδια η αστυνομία -πλην των πυρσών- επιτρέπει κατά τους προελεγχους και τους ελέγχους στις θύρες του σταδίου τις ημέρες των αγώνων, ξαφνικά είναι τα ίδια αντικείμενα που κατάσχει και τα παρουσιάζει ως πολεμοφόδια.

Εδω να πούμε για τους πυρσούς πως ενώ υπόκεινται στην νομολογία περι φωτοβολίδων και βεγγαλικων τα συναντάμε παντού σε καθε γιορταστικη, κοινωνική ή πολιτική εκδήλωση που γίνεται στην χώρα μας.

Απο συναυλίες, γάμους, γενέθλια, διαδηλώσεις, γιορτές μέχρι σε πρωτοχρονιά, ανάσταση το Πάσχα, συγκεντρώσεις πολιτικών κομμάτων και ο κατάλογος ειναι μακρύς.

Οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι και η ανακοίνωση της αστυνομίας που κάνουν λόγο για οπλισμό, για τις παραπάνω περιπτώσεις, οχι μόνο υπερθεματιζουν οι πρώτοι περι φαντασμαγορικης ατμόσφαιρας και θεάματος στα γήπεδα αλλα και οι δεύτεροι τα θεωρούν απολύτως λογικά.

Τα ερωτήματα λοιπόν που προκύπτουν είναι αναγκασμένα να συναντήσουν την ΛΟΓΙΚΗ για να λάβουν απαντήσεις.

Πώς η αστυνομία επιτρέπει την είσοδο στο στάδιο σημαιών κάθε τύπου, κοντάρια διαφόρων μεγεθών που επάνω έχουν σημαίες διαφόρων διαστάσεων είτε αλουμινένια, είτε ξύλινα, αποκριάτικες μάσκες που είναι για χορογραφία της κερκίδας, τα κράνη των οδηγών μηχανών που όσοι έχουν όχημα δίτροχο και πάνε στο γήπεδο το ξέρουν και από πρώτο χέρι.

Η απάντηση είναι σύντομη: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ.

Είναι αντικείμενα που υπάρχουν στις κερκίδες των περισσότερων ομάδων σε κάθε σχεδόν αγωνα, όπως και της δικής μας.

Ας δώσουν λοιπόν μια απάντηση και ας συνεννοηθεί και η αστυνομία μεταξύ της. Είναι παράνομα ή δεν είναι, και αν είναι παράνομα γιατί δεν τα απαγορεύει κατά την είσοδο?

Είναι νόμιμα??και αν ναι γιατί σε έφοδο που κάνει τα κατάσχει και τα παρουσιάζει ως οπλοστάσιο?

Σε προηγούμενους ελέγχους μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν στον ίδιο χώρο, τα ίδια αντικείμενα που αυτή την φορά συνέλεξε δεν τα θεώρησε παράνομα και δεν τα κατεσχεσε.

Πέρα όμως από ζήτημα νομολογίας είναι κυρίαρχα και ζήτημα λογικής. Ολα τα παραπάνω δεν είναι παράνομα γιατί πολύ απλά δεν είναι όπλα, με καμία έννοια του νόμου.

Αν δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια λοιπόν ανοίγει μια συζήτηση που δεν σταματάει πουθενά, καθώς οτιδήποτε καθημερινό φορητό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο.

Καταλήγοντας, το "οπλοστάσιο" που βρήκε η αστυνομία προκαλώντας την χλεύη του συνόλου του φίλαθλου οργανισμού της ομάδας μας όπως και μεγάλου μέρους της κοινωνίας, ονομάζοντας το κατά αυτόν τον τρόπο, εμείς το υπερασπιζόμαστε.

Αυτό που την μια η αστυνομία το ονομάζει "υλικά επιτρεπόμενα για είσοδο στην εγκατάσταση", και απο την άλλη οπλοστάσιο, για εμάς είναι οι Κυριακές μας.

Είναι η κερκίδα μας με τις χορογραφίες της, που συνθέτουν την ατμόσφαιρα της, είναι οι δεκάδες σημαίες μας μικρές και μεγάλες, είναι τα καπνογόνα μας που φωτίζουν τις Κυριακές μας, τα τύμπανα μας που χτυπούν ασταμάτητα, τα συνθήματα μας για την ομάδα ή την επικαιρότητα, για την οποία ανέκαθεν παίρναμε θέση και δεν θα το κρύψουμε. Γιατί είναι η περηφάνια μας.

Είναι λοιπόν επίσης προφανές ότι εδώ συμβαίνει και κάτι άλλο πέρα από τα πλαίσια μίας τυπικής έρευνας της αστυνομίας μετά από μια όντως υπαρκτή καταγγελία. (Η συγκεκριμένη καταγγελουσα είναι γνωστή εδώ και χρόνια στην γειτονιά μας, το γεγονός ότι ούτε ένας κάτοικος δεν της λέει ούτε καλημέρα μπορεί να κάνει εύκολα τον καθένα να καταλάβει για το τι αντικοινωνικό στοιχείο πρόκειται.)

Είναι σαφές πώς οι διαδικασίες επιταχύνθηκαν σε σχέση με την στοχοποίηση του οργανισμού του Ατρομήτου, η θέση των φιλάθλων της ομάδας όσο και της επίσημης ΠΑΕ αναφορικά με την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού αλλά και καθαρή και χωρίς αστερίσκους θέση του οπαδικου μας κινήματος ενόχλησε.

Ενόχλησε τόσο πολύ μάλιστα που οι ενορχηστρωτές αυτού του πογκρομ στην ουσία δεν ενδιαφέρονται να κρατήσουν ούτε τα προσχήματα.

Είναι σε πανικό διότι το συμπαγές τοίχος σιωπής που επιχειρεί η ίδια η κυβέρνηση να επιβάλει σε σχέση με την γενοκτονία έχει διαρραγει ανεπανόρθωτα.

Το -no politica- που στην ουσία σημαίνει φιλοτομαρισμο και συνενοχή ο οργανισμός του Ατρομήτου στο σύνολο του δεν το δέχεται, και πληρώνει το "χρέος" και για αυτή του την θέση.

Στο κλίμα τρομολαγνιας λοιπόν που συνθέτουν διάφοροι πρόθυμοι από υπηρεσίες και οργανισμούς ΜΜΕ τους λέμε πώς δεν μασάμε και πως η αλήθεια είναι μία, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να κάνουν το άσπρο μαύρο.

Τους λέμε πως θα πρέπει να ντρέπονται, αλλά δεν το περιμένουμε καθώς δεν έχουν τσίπα.

Και δεν έχουν διότι γέμισαν το διαδίκτυο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με αναφορές για εμποριο, για μαχαίρια, για όπλα, για ναρκωτικά, για εκρηκτικά, κάνανε λόγο για ορμητήρια, και όταν κάναν "ταμείο" ΜΕ ΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΧΑΝ ΒΡΕΘΕΙ, το γράψανε με γραμματοσειρά που είναι απαραίτητος ο μεγενθυτικος φακός για να την διαβάσεις.

Αν ψάχνετε για όλα τα παραπάνω να είστε σίγουροι πως στο οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του Ατρομήτου δεν θα τα βρείτε ποτέ.

Αυτό είναι κατι που το ξέρουν καλά άλλωστε και οι γείτονες μας που κατοικούν στην περιοχή, οι οποίοι κιόλας απο την πρώτη στιγμή που έλαβε χώρα το περιστατικό έσπευσαν να μας δηλώσουν την στήριξη τους και ειναι πρόθυμοι να έρθουν για μάρτυρες αν χρειαστεί. Κάτι το οποίο τους τιμά και εμείς το εκτιμούμε ιδιαιτέρως.

Μια σχέση που προφανώς εχει οικοδομηθει μεσα στο πέρασμα των ετών.

Η γειτονιά γνωρίζει ποια ειναι τα παιδιά της και αυτο ας το γνωρίζουν ολοι καλά.

Η συστηματική προσπάθεια της εγκληματοποιησης των φιλάθλων και των οπαδών είναι κάτι που δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά συνολικά και διαπερνά κάθετα όλο το ελληνικό οπαδικό κίνημα.

Μπορεί οι οπαδοί να προχωράμε χωριστά αλλά πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να απαντάμε ενωμένα.

Να μην αφήσουμε την αλητεία και την ασυδοσία αυτών των μηχανισμών να κάνει καριέρες στις πλάτες τόσων εκατοντάδων χιλιάδων φιλάθλων και οπαδών πανελλαδικά. Οι κερκίδες μας δεν είναι πεδίο σκοποβολής για να αναρριχηθούν διάφοροι σε υψηλότερα κλιμάκια και να κάνουν καριέρες πάνω στις ζωές μας.

Τελος, φτάνοντας στο αποκορύφωμα της προκλητικότητας, η λήξη του αγώνα ποδοσφαίρου το Σάββατο βρήκε την παρουσία των διμοιριων εξω από την πόρτα του καφέ(!) του γηπέδου, αφήνοντας χωρίς κανένα λόγο την στατική της θέση.

Χωρις καμια αιτία προκαλούσε και εβρίζε τον κόσμο που καθόταν εξω απο την καφετέρια ή έφευγε απο το γήπεδο με στόχο να γίνουν επεισόδια, ώστε να συνεχιστεί το παραλήρημα περί οπλοκατοχής και αθλητικής βίας.

Δυστυχώς για αυτούς δεν πέσαμε στην παγίδα τους, που τόσο πολύ αναζητούσαν.

Κλείνοντας αυτή την ανακοίνωση τονίζουμε ξανά προς κάθε κατεύθυνση, τα ψέματα, η λασπολογια, οι συστηματικές απόπειρες δολοφονίας χαρακτήρων και τα μαγειρεμένα σενάρια δεν μας τρομάζουν. Και αυτό γιατί περπατάμε καθαρά στον τόπο αυτό, στην δικιά μας περιοχή το Περιστέρι που είναι το καμάρι μας.

Δεν μας τρομάζουν γιατί έχουμε δίκιο και το δίκιο δεν έχει τίποτα να κρύψει!

Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τόσο την οπαδικη μας παράδοση όσο και τους εαυτούς μας απέναντι σε αυτή την

ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ και την ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ!

Οι σημαίες μας εξακολουθούν να κυματίζουν ψηλά!

Υγ. Η σιωπή της δημοτικής αρχής της πόλης μας σε σχέση με την δίωξη του αντιδημάρχου αθλητισμού είναι ένα ζήτημα που καλεί τον καθένα και την κάθεμια να προβληματιστεί έντονα για τον ρόλο της.

Εμάς βέβαια δεν μας κάνει εντύπωση καθώς γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την θέση της σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ομάδα της Πόλης μας, όχι μόνο τώρα αλλά και στο παρελθόν.

* Η αστυνομία κατά την διάρκεια του ελέγχου και της συλλογής διαφόρων αντικειμένων μέσα απο των χώρο προχώρησε και σε πράξεις που μόνο εκδίκηση και μένος μπορούν να δείξουν. Άλλωστε ειναι χρόνια γνωστή η στάση τους απέναντι στο οπαδικό μας κίνημα.

Στον πόλεμο που δεχόμαστε ομάδα και κόσμος απαντάμε με ακόμα περισσότερη ενότητα και συσπείρωση!

45 ΧΡΟΝΙΑ FENTAGIN».