Χουάνκαρ για Παναθηναϊκό και Παπαδημητρίου: «Το κάρμα ποτέ δεν ξεχνά και αποδίδει δικαιοσύνη»
Ο Χουάνκαρ σχολίασε την λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Γιάννη Παπαδημητρίου, τονίζοντας πως αποδόθηκε δικαιοσύνη.
Οι δρόμοι του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Παπαδημητρίου χώρισαν το απόγευμα της Τρίτης και ο πρώην ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού», Χουάνκαρ, σχολίασε τις εξελίξεις με ένα στόρι που «φωτογράφιζε» τον πρώην τεχνικό διευθυντή των «πρασίνων».
Συγκεκριμένα έγραψε στο instagram:
«Το κάρμα ποτέ δεν ξεχνά τις πράξεις του καθενός και αποδίδει δικαιοσύνη με τέλεια ισορροπία και την κατάλληλη στιγμή».
