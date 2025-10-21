Ο Τάσος Δώνης τρεις μήνες μετά το πρώτο ανεπίσημο γκολ με τον Άρη, πέτυχε το πρώτο του γκολ στη Super League κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπου αναδείχθηκε.

Η ζωή είναι γεμάτη... παιχνίδια.

Και το ποδόσφαιρο ως ένα σπουδαίο παιχνίδι πολλές φορές επιφυλάσσει εκπλήξεις στους πρωταγωνιστές του. Άλλοτε ευχάριστες κι άλλοτε δυσάρεστες. Ο Τάσος Δώνης έχει ζήσει και τις δύο πλευρές του νομίσματος. Κι ελπίζει στον Άρη να βρήκε το «λιμάνι» του.

Ο 29χρονος πλέον επιθετικός (29/8/96), έφτασε σ' αυτή την ηλικία για να κάνει ντεμπούτο στην ελληνική Super League. Στο πρώτο του επίσημο ματς σκόραρε και το έκανε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Την ομάδα που αγάπησε και λόγω του πατέρα του Γιώργου και στην οποία αναδείχθηκε.

Ο Τάσος ξεκίνησε με όνειρο να κάνει μία καριέρα ακόμα μεγαλύτερη του πατέρα του Γιώργου. Ο έμπειρος προπονητής πλέον δοξάστηκε στον Παναθηναϊκό, έπαιξε στην ΑΕΚ κι έκανε σπουδαία μεταγραφή στη Μπλάκμπερν το καλοκαίρι του 1996 με ποσό ρεκόρ εκείνη την εποχή για Έλληνα παίκτη. Ο Γιώργος Δώνης ήταν 27 ετών όταν έκανε τη μετακόμιση στην Premier League. Ο γιος του την έκανε δέκα χρόνια νεότερος!

Από τον Παναθηναϊκό στη Γιουβέντους

Ο Τάσος Δώνης ξεχώριζε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Όλοι πίστευαν ότι σύντομα θα παίξει στην πρώτη ομάδα και ότι θ' αφήσει εποχή. Οι σειρήνες της Γιουβέντους, όμως, τον τράβηξαν στην Ιταλία. Τον Ιανουάριο του 2013 μετακινήθηκε από τον Παναθηναϊκό στη Γιουβέντους έναντι 300.000 ευρώ σε ηλικία 17 ετών.

Στην Primavera της Γιουβέντους ήταν πρωταγωνιστής με 17 γκολ σε 45 αγώνες στο πρωτάθλημα και στο UEFA Youth League. Κορυφαία στιγμή το χατ τρικ απέναντι στην U19 της Σπέτσια, ενώ πέτυχε δύο γκολ σε αγώνες με τις U19 των Σιένα και Τσεζένα.

Οι δανεισμοί

Στην πρώτη ομάδα της Γιουβέντους δεν κατάφερε να φτάσει και για να πάρει περισσότερες εμπειρίες πήρε στις 2 Φεβρουαρίου 2015 δανεικός στη Σασουόλο, χωρίς όμως να πραγματοποιήσει κάποια συμμετοχή λόγω τραυματισμών κυρίως. Το καλοκαίρι του 2015 πήγε δανεικός στην ελβετική Λουγκάνο, αλλά και πάλι ένας τραυματισμός τον άφησε πίσω. Το ντεμπούτο του έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου 2015, και λίγες μέρες αργότερα σημείωσε το πρώτο του γκολ στο ελβετικό Κύπελλο.

Ξεχώρισε με δύο γκολ στον ημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στη Λουκέρνη, οδηγώντας τη Λουγκάνο στον τελικό για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια. Συνολικά, μέτρησε 8 γκολ και 7 ασίστ σε 29 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Νις και η Στουτγκάρδη

Στις 20 Ιουλίου 2016 παραχωρήθηκε δανεικός στη γαλλική Νις με συμπαίκτη τον Ιταλό σταρ Μάριο Μπαλοτέλι. Έκανε ντεμπούτο στη Ligue 1 στις 14 Αυγούστου 2016 και σκόραρε για πρώτη φορά στις 12 Φεβρουαρίου 2017, ενώ ξεχώρισε με δύο γκολ στον τελευταίο αγώνα της σεζόν απέναντι στη Λιόν (3–3). Ολοκλήρωσε τη χρονιά με 22 συμμετοχές και 5 γκολ. Η Νις, ωστόσο, δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του (2 εκατ. ευρώ).

Μετά τη Γαλλία μετακόμισε στη Γερμανία, αφού την 1η Ιουλίου 2017 υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τη Στουτγάρδη. Το κόστος της μεταγραφής ανήλθε στα 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ σημείωσε το πρώτο του γκολ στη Bundesliga στις 13 Οκτωβρίου 2017. Υπέστη τραυματισμό στον ώμο και έμεινε εκτός για έξι εβδομάδες. Ξανά άτυχος λοιπόν. Τη σεζόν 2018-19 σκόραρε 5 γκολ, αρκετά από τα οποία κρίσιμα για την παραμονή της ομάδας.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 επέστρεψε στη Γαλλία, αφού παραχωρήθηκε δανεικός στη Ρεμς με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς 8 εκατ. ευρώ σε περίπτωση παραμονής της ομάδας στην κατηγορία. Τελικά, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με κόστος μεταγραφής 4 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε τον Φλεβάρη του 2021 δανεισμός στην ολλανδική Φένλο, μαζί με τον αδερφό του Χρήστο.

Δανεισμός και μεταγραφή στον ΑΠΟΕΛ

Στις 31 Αυγούστου 2022 μετακόμισε δανεικός στον ΑΠΟΕΛ και στις 19 Ιουλίου 2023 υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 έτους με τον κυπριακό σύλλογο. Στην Κύπρο δεν τα πήγε άσχημα. Είχε 77 αγώνες με 15 γκολ και 14 ασίστ στην Κύπρο και ο Άρης αποφάσισε να τον φέρει πίσω στην Ελλάδα.

Το ναυάγιο με ΠΑΟΚ

Ο διεθνής επιθετικός υπέγραψε με τον Άρη έως το 2027, αλλά θα μπορούσε να γυρίσει στην Ελλάδα τρία χρόνια νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ συζητούσε μαζί του το καλοκαίρι του 2022 και ο παίκτης ήταν έτοιμος να βρεθεί στην Τούμπα για ιατρικά και υπογραφές. Ο κόσμος του συμπολίτη αντέδρασε και η μεταγραφή δεν προχώρησε.

Το γκολ στην ίδια εστία

Ο Δώνης στις 19 Οκτωβρίου, λοιπόν, πέτυχε στο 75' της αναμέτρησης το πρώτο του επίσημο γκολ στην Ελλάδα κόντρα στην ομάδα που αναδείχθηκε. Τον Παναθηναϊκό. Τρεις μήνες νωρίτερα, στις 17 Ιουλίου 2025 έπαιξε στο φιλικό του Άρη με την Ανόρθωση (2-1). Σ' εκείνο το ματς πέτυχε το 2-1 για την ομάδα του. Με αριστερό σουτ. Το έκανε στην ίδια εστία στο 78'. Είναι από τα παιχνίδια που κάνει η ζωή και φυσικά το ποδόσφαιρο.

Η Εθνική

Ο Τάσος Δώνης ασφαλώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά του Άρη. Είναι κι ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά του ελληνικού ποδοσφαίρου την τελευταία δεκαετία, αν κρίνουμε τις προοπτικές που είχε. Αλλά οι τραυματισμοί, κάποιες ενδεχομένως λάθος επιλογές του στέρησαν το όνειρα για μία πραγματικά τεράστια καριέρα.

Στον Άρη ελπίζει να βρει το λιμάνι του. Δεν θέλει τίποτα περισσότερο από την υγεία του. Για να κάνει αυτό που ξέρει κι εκτός γηπέδου για να απολαμβάνει την οικογένειά του. Τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά.

Ο ίδιος το πόσο άτυχος υπήρξε φάνηκε και στην Εθνική. Μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων κλήθηκε και στην Εθνική το 2017. Στις 9 Ιουνίου 2017 έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Ανδρών σε αγώνα με τη Βοσνία και στις 21 Μαρτίου 2019 πέτυχε το πρώτο του γκολ σε εκτός έδρας νίκη 2-0 επί του Λιχτενστάιν για τα προκριματικά του Euro 2020. Είχε όλο το μέλλον μπροστά του, αλλά ο προορισμός του προς το ποδοσφαιρικό λιμάνι της ζωής του είχε πολλά εμπόδια. Τώρα το λιμάνι του είναι ο Άρης και η Θεσσαλονίκη.