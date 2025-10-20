Άρης: Ο Βοριαζίδης υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης του Αρη

Ο μέσος του Άρη, Μιχάλης Βοριαζίδης δίνει τη μάχη του και τη Δευτέρα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση εν αναμονή των νέων εξετάσεων.

Στο πλευρό του Μιχάλη Βοριαζίδη είναι όλος ο οργανισμός του Άρη με τον 21χρονο μέσο να υποβάλλεται τη Δευτέρα σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Όπως ενημέρωσε ο Άρης, όλοι είναι σε αναμονή για τις νέες εξετάσεις του, ελπίζοντας πως το συντομότερο δυνατό θα είναι ξανά κοντά στην ομάδα.

Η ενημέρωση του Αρη για Βοριαζίδη

«Ο Μιχάλης Βοριαζίδης υποβλήθηκε σήμερα σε επιτυχή επέμβαση. Εν αναμονή των λοιπών εξετάσεων για να είναι το συντομότερο δυνατό κοντά μας».

