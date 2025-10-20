Ο μέσος του Άρη, Μιχάλης Βοριαζίδης δίνει τη μάχη του και τη Δευτέρα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση εν αναμονή των νέων εξετάσεων.

Στο πλευρό του Μιχάλη Βοριαζίδη είναι όλος ο οργανισμός του Άρη με τον 21χρονο μέσο να υποβάλλεται τη Δευτέρα σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Όπως ενημέρωσε ο Άρης, όλοι είναι σε αναμονή για τις νέες εξετάσεις του, ελπίζοντας πως το συντομότερο δυνατό θα είναι ξανά κοντά στην ομάδα.

«Ο Μιχάλης Βοριαζίδης υποβλήθηκε σήμερα σε επιτυχή επέμβαση. Εν αναμονή των λοιπών εξετάσεων για να είναι το συντομότερο δυνατό κοντά μας».