Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης υπέστη θλάση στους κοιλιακούς, ενώ από την άλλη ο Ταξιάρχης Φούντας ανεβάζει ρυθμούς, καθώς συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης του ΟΦΗ.

Νέο αγωνιστικό πρόβλημα για τον Μίλαν Ράσταβατς. Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και το όνομα του προστέθηκε στο ιατρικό δελτίο του ΟΦΗ.

Ο Έλληνας μπακ υπέστη θλάση στους κοιλιακούς (στα πλάγια της κοιλιάς), ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή και η κατάσταση του θα επανεκτιμάται καθημερινά, ώστε να φανεί εάν θα είναι έτοιμος για τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο Στάδιο, το ερχόμενο Σάββατο (25/10, 20:00).

Τα ευχάριστα αφορούν τον Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης και αυξάνονται οι πιθανότητες να είναι διαθέσιμος κόντρα στους Περιστεριώτες. Από την άλλη ο Μπόρχα Γκονθάλεθ συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του.

Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς με τον Παναιτωλικό, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κατοχής της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι σε μικρούς χώρους.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (21/10), στις 11:00.