Ο Μιχάλης Μπούσης με ανάρτηση του στα Social Media εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για τη διαιτησία και παράλληλα τη στήριξη του στο ξέσπασμα του Βασίλη Λαμπρόπουλου.

Ο ΟΦΗ παρόλο που προηγήθηκε δυο φορές στην έδρα του Παναιτωλικού ηττήθηκε από τους Αγρινιώτες, με την πλευρά των Κρητικών να έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του ρέφερι Κατοίκου και κυρίως για τη φάση του πέναλτι του Ανδρούτσου, για το οποίο αποβλήθηκε.

Μετά το παιχνίδι ο αρχηγός του Ομίλου, Βασίλης Λαμπρόπουλος, ξέσπασε στην κάμερα της Cosmote TV, τονίζοντας πως ο ΟΦΗ μέχρι στιγμής έχει εχθρικές διαιτησίες, κάνοντας λόγο για έπαρση και τραμπουκισμούς.

Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μιχάλης Μπούσης, με story του στο Instagram εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για τη διαιτησία και παράλληλη τη στήριξη του σε όσα είπε ο ποδοσφαιριστής του.

«Έχει απόλυτο δίκιο», έγραψε ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ σε μια φωτογραφία από τις δηλώσεις του Λαμπρόπουλου, στην οποία έβαλε και... εξοργισμένα emoji.

Θυμίζουμε πως σε τέσσερις αγωνιστικές οι Κρητικοί έχουν δεχτεί ισάριθμες κόκκινες κάρτες, όντας μαζί με τον Παναιτωλικό οι ομάδες με τις περισσότερες αποβολές στην τρέχουσα σεζόν.