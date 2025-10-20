Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την πιο εύκολη ήττα της Ένωσης στην Νέα Φιλαδέλφεια για την οποία φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη ο Νίκολιτς: δεν κατέβηκαν καν στο δεύτερο 45λεπτο...

Αναμφισβήτητα η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση, στο πρώτο εντός συνόρων μεγάλο πρέπει, όπως ήταν αυτό της ΑΕΚ με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, ήρθε μια εικόνα (και όχι το αποτέλεσμα) που προκαλεί εκτός από προβληματισμό και μεγάλη απογοήτευση! Γιατί βάζω στην άκρη το αποτέλεσμα; Διότι θα μπορούσε βάση εικόνας του πρώτου 45λεπτου να είχε προηγηθεί η Ένωση και να είχαμε διαφορετικό ματς, ακόμη και να το κέρδιζε, να κάναμε και πάλι διαφορετική συζήτηση και να εστιάζαμε στο δέντρο και να χάναμε στο δάσος. Θα υπογράμμιζαν και πάλι οι περισσότεροι ότι το πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς και θα πηγαίναμε παρακάτω δίχως να αναγνωρίζαμε ότι η ομάδα στην έδρα της επέλεξε να παίξει σαν φοβισμένη και να δώσει την εικόνα του υποδεέστερου αντιπάλου ο οποίος παίζει για να κλέψει το αποτέλεσμα και όχι για να το επιβληθεί βάση του δικού του αγωνιστικού σχεδίου και γενικότερου τρόπου που δουλεύει για να βγάζει στο χορτάρι!

Αν κατάφερνε η ΑΕΚ να επικρατήσει στις σπουδαίες-η αλήθεια είναι- φάσεις που βρήκε στο πρώτο μισό του αγώνα, με πρωταγωνιστή τον Τσιφτσή σε τρεις από αυτές (στην κεφαλιά του Βίντα, στο τετ α τετ του Γιόβιτς, στη διπλή φάση του Κοϊτά που στο δεύτερο σουτ είχε κενή εστία) και το δοκάρι στη μια: στην κεφαλιά του Γκρούγιτς, ίσως το ματς είχε άλλη εξέλιξη και να προσπερνούσαμε κάτι που συμβαίνει σερί αγώνων: το γεγονός κοινώς ότι η Ένωση παρουσιάζεται αδιάβαστη και άρα απροετοίμαστη στις αναμετρήσεις που έχει δώσει έως τώρα και κάποιες έχει κερδίσει και κάποιες άλλες όχι. Δεδομένα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ οι "κιτρινόμαυροι" έδειξαν να μη γνωρίζουν πως παίζει ο αντίπαλός τους και ειδικότερα ο Σέρβος τεχνικός που επέλεξε λανθασμένα να δώσει την μπάλα σε μια ομάδα όπως αυτή του Λουτσέσκου που γνωρίζει πολύ καλά τι να την κάνει και είναι δουλεμένη πολύ καιρό τώρα με τον ίδιο τεχνικό και τους ίδιους ποδοσφαιριστές.

Πραγματικά αδιανόητο. Ωστόσο το ίδιο αδιάβαστη και χωρίς κατάλληλη προετοιμασία ήταν η ΑΕΚ και στα ματς με Τσέλιε, με Κηφισιά και στα πρώτα 45λεπτα των περισσότερων αγώνων εντός συνόρων. Εκτός αν επιθυμούμε να συνεχίσουμε να εθελοτυφλούμε και να μην αναγνωρίζουμε αυτό που βλέπουμε... Ωστόσο το ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός της ανύπαρκτης έντασης σε ένα ακόμη ματς αλλά και της απουσίας σχεδίου: το δεύτερο 45λεπτο είναι εκείνο που απογειώνει τον προβληματισμό και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για τη διαχείριση και ανάγνωση του παιχνιδιού από τον πάγκο στη διάρκειά του. Διότι στο ποδόσφαιρο θα προκληθούν και σοβαρά και αβίαστα ατομικά λάθη όπως αυτό του Μουκουντί στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ (και στο πρώτο γκολ ο Γκρούγιτς δεν καταλαβαίνει καν την κίνηση του Μπάμπα), αλλά δεν επιτρέπεται τέτοια άθλια εικόνα, απαγορεύεται για την ακρίβεια να επιβεβαιώνεται πως προχωράμε σε αλλαγές με πανικό και δίχως πλάνο με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο 92' να γίνει φάση (άχαστη με κάκιστη κεφαλιά) με τον Πιερό!

Καμία ποδοσφαιρική λογική σε αυτό που βλέπαμε σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου μισού του αγώνα, μια ομάδα αβοήθητη στο χορτάρι που έμοιαζε να προσπαθεί να καταλάβει τι πρέπει να παίξει από μόνη της, κάτι που φάνηκε από τη τετραπλή αλλαγή: ήταν σα να φώναζε ο Νίκολιτς ότι φόρτωσε, τα πήρε στο κρανίο και είπε: ελάτε μπείτε και εσείς βγείτε, έτσι δίχως ουσιαστική αγωνιστική σκέψη στην κίνηση, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο πλάνο, θαρρείς και ήταν ματς προετοιμασίας για να μη γράψω κάτι χειρότερο αφού αυτά δεν επιτρέπεται να συμβαίνουν σε επαγγελματικό επίπεδο! Ίσως να είναι και για καλό αυτή η σφαλιάρα για τον Νίκολιτς και να τον αφυπνίσει μιας και επαναλαμβάνω δεν είναι φαινόμενο τωρινό το να μοιάζει και να είναι τελικά αδιάβαστη και λανθασμένα προετοιμασμένη η ΑΕΚ στα παιχνίδια μετά την επιτυχία της προκριματικής διαδικασίας στην Ευρώπη.

Εννοείται πως υπάρχουν -και πολύ μεγάλες ευθύνες- στους ποδοσφαιριστές αλλά η επιλογή αυτών ήταν του Νίκολιτς. Επέλεξε να πάει με ένα βαρύ σχήμα στα χαφ και εξέθεσε τον Μαρίν, τον οποίο κάκιστα αντικατέστησε και κράτησε τον Γκρούγιτς έως το 77', πραγματικά δεν γίνεται να εξηγηθεί και δικαιολογηθεί η συγκεκριμένη απόφαση, απλά δεν γίνεται: μάλιστα με την απόφασή του αυτή ο Σέρβος τεχνικός έκανε κακό στο συμπατριώτη του μέσο, ο οποίος δυστυχώς αποδοκιμάστηκε έντονα κατά την αποχώρησή του επειδή ήταν κακός (και αυτό μπορεί να συμβαίνει διότι δεν ταιριάζει στο αγωνιστικό προφίλ της ΑΕΚ και παράλληλα να είναι ανέτοιμος): έδειχνε να μη μπορεί να καταλάβει πού πατάει και πού βρίσκεται στο χορτάρι, ενώ δεν έδωσε τίποτα ανασταλτικά (πέρα από κάποιες κεφαλιές) και φυσικά στη δημιουργία και προώθηση της μπάλας. Λογικά θυμήθηκαν όλοι ξανά τον Γιόνσον μιας και δεν δικαιολογεί η επιλογή Γκρούγιτς τον παραγκωνισμό του, τη στιγμή που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι: αυτός που δεν παίζει είναι πάντα καλύτερος σε τέτοια ματς και αποτελέσματα!

Απαιτείται αντίδραση και άμεσα με την Αμπερντίν τη στιγμή που απογειώθηκε το πρέπει της ΑΕΚ για το ματς στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό...