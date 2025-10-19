ΠΑΟΚ: «Παραμύθι η ένταση Σαββίδη με οπαδούς της ΑΕΚ»

Ο ΠΑΟΚ πήρε θέση για σχόλιο που ακούστηκε στην ΕΡΤ και ήθελε τον Γιώργο Σαββίδη να αποδοκιμάζεται από οπαδούς της ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε για σχόλιο που ακούστηκε στην κρατική τηλεόραση μετά το ματς με την ΑΕΚ.

Στην ΕΡΤ μεταδόθηκε ότι υπήρξε «ένταση του Γιώργου Σαββίδη με κόσμο της ΑΕΚ». Στον ΠΑΟΚ, λοιπόν, σχολίασαν: «Είναι παραμύθι το γεγονός είναι ότι ο Γιώργος Σαββίδης αποδοκιμάστηκε από οπαδούς της ΑΕΚ που ήταν ακριβώς απο κάτω. Ούτε αντεδρασε, ούτε καμία ένταση προκάλεσε.

Περιμένουμε μεγαλύτερο σεβασμο από τη δημόσια τηλεοραση».

Ο Γιώργος και ο Νίκος Σαββίδης, λοιπόν, βρέθηκαν σε σουίτα του γηπέδου και είδαν το ματς με τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης και στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και φυσικά αποχώρησαν χαρούμενοι για τη σπουδαία νίκη.

Δείτε φωτογραφίες με τον Γιώργο Σαββίδη στην έδρα της ΑΕΚ