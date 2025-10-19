ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2: Τα highlights του αγώνα
Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ με 2-0.
Ο ΠΑΟΚ έκανε... παρέλαση στην OPAP Arena.
Ο Δικέφαλος του Βορρά επικράτησε 2-0 της ΑΕΚ και πέρασε μόνος του στην κορυφή. Στο 45' ο Μπάμπα με κεφαλιά έκανε το 1-0 σε σέντρα του Ζίβκοβιτς και στο 49' από το λάθος του Μουκουντί, ο Κωνσταντέλιας έφυγε τετ α τετ με τον Στρακόσια, τον απέφυγε με τρομερή προσποίηση κι έγραψε το τελικό 2-0.
Δείτε τα highlights του αγώνα
@Photo credits: eurokinissi, klodian lato
