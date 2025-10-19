ΠΑΕ Άρης: «Υπήρξε μπέρδεμα, ο Χιμένεθ δεν είπε για τον Ουζουνίδη»

Η ΠΑΕ Άρης διευκρίνισε ότι ο Μανόλο Χιμένεθ δεν αναφέρθηκε στον Μαρίνο Ουζουνίδη στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό αλλά ότι αναρωτήθηκε… «τι έκαναν μ’ αυτή την ομάδα το καλοκαίρι;».

Ο Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω των διαδοχικών τραυματισμών των ποδοσφαιριστών του και με δηλώσεις του στα κανάλια Novasports αναρωτήθηκε για τη δουλειά που έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Η ΠΑΕ Άρης υποστήριξε ότι υπήρξε μπέρδεμα στη μετάφραση των δηλώσεων του Ισπανού τεχνικού καθώς επίσης και ότι δεν αναφέρθηκε στον Μαρίνο Ουζουνίδη αλλά είπε… «τι έκαναν με αυτή την ομάδα το καλοκαίρι», δίχως να αναφέρει κάτι άλλο.

