ΠΑΕ Άρης: «Υπήρξε μπέρδεμα, ο Χιμένεθ δεν είπε για τον Ουζουνίδη»
Ο Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω των διαδοχικών τραυματισμών των ποδοσφαιριστών του και με δηλώσεις του στα κανάλια Novasports αναρωτήθηκε για τη δουλειά που έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Η ΠΑΕ Άρης υποστήριξε ότι υπήρξε μπέρδεμα στη μετάφραση των δηλώσεων του Ισπανού τεχνικού καθώς επίσης και ότι δεν αναφέρθηκε στον Μαρίνο Ουζουνίδη αλλά είπε… «τι έκαναν με αυτή την ομάδα το καλοκαίρι», δίχως να αναφέρει κάτι άλλο.
