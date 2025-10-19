ΑΕΚ: Αποβλήθηκε αλλά χειροκροτήθηκε ο Μουκουντί, χάνει τον Ολυμπιακό
Ο Άρολντ Μουκουντί έκανε υπέρβαση για να παίξει στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που ο Ρέλβας ήταν τιμωρημένος, όμως ήταν εμφανές πως δεν πατούσε καλά.
Ο Καμερουνέζος στόπερ έκανε το λάθος που οδήγησε στο γκολ του Κωνσταντέλια, ενώ στο φινάλε αποβλήθηκε για φάουλ στον Ντεσπόντοφ έξω από την περιοχή.
Παρά την κακή εμφάνιση και την αποβολή οι Ενωσίτες χειροκρότησαν θερμά τον Μουκουντί, για την προσπάθεια του να βοηθήσει την ομάδα.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2: Party κορυφής!
Θυμίζουμε πως η θηριώδης στόπερ θα χάσει το ερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.