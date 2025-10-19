Ο Άρολντ Μουκουντί αποβλήθηκε στο φινάλε του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, όμως οι Ενωσίτες τον χειροκρότησαν για την προσπάθεια παρά τον τραυματισμό του.

Ο Άρολντ Μουκουντί έκανε υπέρβαση για να παίξει στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που ο Ρέλβας ήταν τιμωρημένος, όμως ήταν εμφανές πως δεν πατούσε καλά.

Ο Καμερουνέζος στόπερ έκανε το λάθος που οδήγησε στο γκολ του Κωνσταντέλια, ενώ στο φινάλε αποβλήθηκε για φάουλ στον Ντεσπόντοφ έξω από την περιοχή.

Παρά την κακή εμφάνιση και την αποβολή οι Ενωσίτες χειροκρότησαν θερμά τον Μουκουντί, για την προσπάθεια του να βοηθήσει την ομάδα.

Θυμίζουμε πως η θηριώδης στόπερ θα χάσει το ερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.