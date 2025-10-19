Κόντης: «Δικαιούμασταν τη νίκη βάσει των ευκαιριών που είχαμε στο τέλος»

Ο Χρήστος Κόντης υποστήριξε ότι δεν ωφέλησε ιδιαίτερα τον Παναθηναϊκό το γρήγορο γκολ που σημείωσε με τον Κάρολ Σφιντέρσκι εκτιμώντας επίσης ότι βάσει ποιότητας των ευκαιριών, η ομάδα του άξιζε να νικήσει.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού ρωτήθηκε για την αγωνιστική λογική της ομάδας του (να παίξει πίσω από την μπάλα) παρότι το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά γι’ αυτή. «Δεν μας ωφέλησε το γρήγορο γκολ γιατί πάντα ένα γρήγορο γκολ βάζει περισσότερη πίεση στον αντίπαλο. Αυτό ένιωσα εγώ απέξω. Έδωσε το δικαίωμα στον Άρη να σκεφτεί ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να βάλει γκολ παίζοντας πιο επιθετικά.

Σε όλο αυτό το διάστημα δεν απειληθήκαμε με εξαίρεση ένα σουτ και της απόκρουσης του Ντραγκόφσκι. Βγάλαμε αντίδραση μετά το γκολ που δεχθήκαμε και είχαμε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Αν είχαμε βάλει μία από τις δύο δεν θα μιλούσαμε για ένα άσχημο αποτέλεσμα. Κανείς δεν ήθελε να φύγουμε με ισοπαλία σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο κινδυνεύσαμε ελάχιστα».

Σε ερώτηση για το ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υποστηρίξει τα γκολ που σημειώνει πρώτος αλλά και τα ατομικά λάθη απάντησε ότι… «σε ότι αφορά τα λάθη είναι ζήτημα συγκέντρωσης, αντίδρασης του παίκτη σε μια στιγμή και είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Είναι κάτι που επαναλαμβάνουμε στα παιδιά. Ο καθένας έχει την ευθύνη όπως κι εγώ ως προπονητής για το ποιος θα παίξει. Πρέπει πάντα ο καθένας να προστατεύει τον εαυτό του μέσα από την καλή απόδοσή του. Σε ότι αφορά την αδυναμία στο κράτημα αποτελέσματος, είναι κάτι που θέλει συζήτηση. Σίγουρα σ’ ένα τέτοιο παιχνίδι στην έδρα του Άρη και με την πίεση που είχε ο αντίπαλος… Δεν θεωρώ ότι απειληθήκαμε. Το γκολ που δεχθήκαμε ήταν εύκολο αλλά κι εμείς βγάλαμε πάλι αντίδραση. Νομίζω ότι δικαιούμασταν τη νίκη βάσει των ευκαιριών που είχαμε στο τέλος».