ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Το δοκάρι του Γκρούγιτς (vid)
Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ ο Γκρούγιτς σημάδεψε το δοκάρι του Τσιφτσή.
Ο Γκρούγιτς έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ για να προηγηθεί στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 36ο λεπτό ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ, ο Σέρβος χαφ πήρε την κεφαλιά από κοντά αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσιφτσή.
