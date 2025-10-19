Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ ο Γκρούγιτς σημάδεψε το δοκάρι του Τσιφτσή.

Ο Γκρούγιτς έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ για να προηγηθεί στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 36ο λεπτό ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ, ο Σέρβος χαφ πήρε την κεφαλιά από κοντά αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσιφτσή.