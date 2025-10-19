Με τη... σέντρα ο Χάμουλιτς έκανε το 1-0 για τον Βόλο κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Ο Βόλος μπήκε δυνατά στο ματς με τον Πανσερραϊκό και πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό άνοιξε το σκορ.

Χάμουλιτς και Χουάνπι συνεργάστηκαν, ο Γκελασβίλι δεν κατάφερε ν' απομακρύνει, ούτε και ο Τιναλίνι και ο Βόσνιος φορ από τις κόντρες βγήκε ευνοημένος κι έκανε σε κενή εστία το 1-0.

Δείτε το 1-0