Βόλος - Πανσερραϊκός: Στα 53'' ο Χάμουλιτς άνοιξε το σκορ
Με τη... σέντρα ο Χάμουλιτς έκανε το 1-0 για τον Βόλο κόντρα στον Πανσερραϊκό.
Ο Βόλος μπήκε δυνατά στο ματς με τον Πανσερραϊκό και πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό άνοιξε το σκορ.
Χάμουλιτς και Χουάνπι συνεργάστηκαν, ο Γκελασβίλι δεν κατάφερε ν' απομακρύνει, ούτε και ο Τιναλίνι και ο Βόσνιος φορ από τις κόντρες βγήκε ευνοημένος κι έκανε σε κενή εστία το 1-0.
Δείτε το 1-0
@Photo credits: eurokinissi, Βασίλης Οικονόμου
