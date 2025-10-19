Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά: Το «εγώ κι αυτός» του Τεττέη στον Παντελίδη μετά το 0-1
Η Κηφισιά πήγε με προβάδισμα σα αποδυτήρια στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους χάρη στο «καυτό» δίδυμο Ανδρέας Τεττέη - Παύλος Παντελίδης, οι οποίοι εδώ και λίγες μέρες ανηκουν στον Παναθηναϊκό.
Στο 45+3' ο Τεττέη πήγε στο 1vs1 με τον Πομόνη, γύρισε την μπάλα στον Παντελίδη, ο οποίος πλάσαρε για το 0-1, το οποίο ήταν το σκορ του ημιχρόνου.
Μετά το γκολ ο 24χρονος επιθετικός έστειλε το... πράσινο μήνυμα του, καθώς αγκάλιασε τον σκόρερ και είπε στην κάμερα «εγώ κι αυτός, εμείς οι δύο».
Σε εννέα ματς στην τρέχουσα σεζόν ο Ανδρέας Τεττέη μετράει έξι γκολ και τρεις ασίστ, ενώ ο Παύλος Παντελίδης έχει τέσσερα γκολ και δυο ασίστ σε επτά συμμετοχές.
