Το 48ωρο που έφερε την πλήρη ανατροπή στην υπόθεση των Ανδρέα Τεττέη - Παύλου Παντελίδη και η τεράστια συμφωνία της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό που θυμίζει... Τζόρτζεβιτς - Γιαννακόπουλο.

Και κάπου εδώ το μεγάλο ποδοσφαιρικό «σίριαλ» των τελευταίων ημερών φτάνει στο τέλος του και μάλιστα με το πιο... αναπάντεχο φινάλε. Τα πιο «καυτά» ονόματα της εγχώριας αγοράς, ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης είναι έτοιμοι για τη μεταγραφή της καριέρας τους, καθώς όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ο Παναθηναϊκός και η Κηφισιά έδωσαν τα χέρια για ένα συνολικό deal που ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το κλαμπ των Βορείων Προαστίων διατήρησε 30% ποσοστό μεταπώλησης και για τους δυο επιθετικούς.

Τις προηγούμενες μέρες ο Παναθηναϊκός όχι απλά ήταν αουτσάιντερ αλλά επί της ουσίας... εκτός κούρσας για το δίδυμο των πρωταγωνιστών της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο σε αυτό το πρώτο διάστημα της σεζόν.

Οι 48 ώρες που έφεραν τα πάνω - κάτω

Τόσο η ΑΕΚ, όσο κι ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ είχαν ενδιαφερθεί «ζεστά», ο Δικέφαλος και για τους δύο, ενώ οι Πειραιώτες με τους Θεσσαλονικείς περισσότερο για τον 24χρονο Έλληνα φορ με ρίζες από την Γκάνα και τη Σιέρα Λεόνε.

Πότε «εμφανίστηκε» στο χάρτη ο Παναθηναϊκός; Πριν από περίπου 48 ώρες! Μέσα σε διάστημα δυο ημερών το Τριφύλλι έκανε τη «ρελάνς» και υπό άκρα μυστικότητα έκανε δικούς του τους δυο Έλληνες επιθετικούς.

Οι Πράσινοι κατάφεραν να κινηθούν κάτω από τα ραντάρ και για αυτό η είδηση βγήκε λίγα μόλις λεπτά αφού ολοκληρώθηκε η συμφωνία των δυο πλευρών σε ένα «πακέτο» από άλλη εποχή.

Στην Κηφισιά εξ αρχής είχαν ως πρόθεση ένα πακέτο αλά... Τζόρτζεβιτς - Γιαννακόπουλου. Θυμίζουμε πως το 1996 ο Ολυμπιακός έκανε δικούς του από τον Πανηλειακό τους δυο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές στην πορεία των Πειραιωτών που «σάρωσε» τα πρωταθλήματα.

Επιθυμία της διοίκησης του κλαμπ ήταν οι δυο παίκτες να παραχωρηθούν μαζί κι από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έκανε μακράν της δεύτερης την καλύτερη πρόταση ήταν η ομάδα που κατάφερε να κάνει δικούς της τους δυο ποδοσφαιριστές.

Το συναίσθημα παραμέρισε την κόντρα

Φυσικά οι σχέσεις του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς δεν ήταν ιδανικές λόγω της υπόθεσης του ΟΑΚΑ και για αυτό το Τριφύλλι δεν φαινόταν και σε πρώτο χρόνο δεν ήταν «διεκδικητής» των δυο ποδοσφαιριστών, όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι πάνω από αυτά.

Η σχέση του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ, Χρήστου Πρίτσα, με το πνευματικό του παιδί, Ανδρέα Τεττέη, ήταν παραπάνω από αρκετή για να κάνει στην άκρη αυτά τα θέματα. Φυσικά από την πλευρά του ο ισχυρός άνδρας της Κηφισιάς ποτέ δεν έκρυψε τα συναισθήματα του για τον Παναθηναϊκό, τα οποία βέβαια δεν επηρεάζουν την ομάδα του σε ποδοσφαιρικό επίπεδο.

Θυμίζουμε πως η ομάδα των Βορείων Προαστίων με τη ισοπαλία της στη Λεωφόρο το 2024 «απομακρυνε» επί της ουσίας τον Παναθηναϊκό από το στόχο του πρωταθλήματος, ενώ πριν από περίπου ένα μήνα το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο υπέταξε την ομάδα του Ρουί Βιτόρια, στο τελευταίο παιχνίδι του Πορτογάλου.

Όσο για τις θεωρίες πως αυτό το deal μπορεί να «ξεκλειδώσει» την υπόθεση του Ολυμπιακού Σταδίου; Κάτι τέτοιο δεν συζητήθηκε καν...

Μια ονειρική ιστορία - παράδειγμα προς κάθε ομάδα

Φυσικά αυτό που έχει πετύχει η Κηφισιά όλα αυτά τα χρόνια είναι αξιοθαύμαστο και παράδειγμα προς μίμηση για κάθε σύλλογο. Το... εξωπραγματικό «deal» του κλαμπ των Βορείων Προαστίων είναι ακόμα ένα «παράσημο» σε αυτήν τη διαδρομή, η οποία θυμίζει ένα ονειρεμένο παραμύθι.

Πριν από μόλις επτά χρόνια η Κηφισιά έπαιζε στην Α' ΕΠΣ Αθηνών και η διοίκηση του Χρήστου Πρίτσα κατάφερε να επαναφέρει την ομάδα στις εθνικές κατηγορίες. Το 2021 ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε επαγγελματικές κατηγορίες, με την παρθενική άνοδο στη Super League 2.

Σε αυτήν την... τρελή πενταετία η Κηφισιά έχει καταφέρει το τρομερό επίτευγμα των δυο πρωταθλημάτων Super League 2 σε τρεις συμμετοχές και έχει αγωνιστεί δυο σεζόν στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάτι που έμοιαζε αδιανόητο για σύλλογο αυτής της δυναμικής.

Η Κηφισιά συνεχίζει να γράφει την ιστορία της στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πλέον αποτελεί την πιο... πολυσηζητημένη ομάδα του πρωταθλήματος και φυσικά για καθαρά ποδοσφαιρικούς λόγους. Μια ιστορία - παράδειγμα προς κάθε φιλόδοξο σύλλογο.