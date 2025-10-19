Αήττητος στις πρόσφατες επισκέψεις του στη Νέα Φιλαδέλφεια και με τον Ζίβκοβιτς ξανά στην πρώτη γραμμή, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε ένα ακόμη ντέρμπι με καλή ψυχολογία και πίστη στο πλάνο του.

Ο ΠΑΟΚ θα κατέβει το βράδυ στο τερέν της Νέας Φιλαδέλφειας με καλή ψυχολογία, μετά τη νίκη-ανατροπή επί του Ολυμπιακού, αλλά και έντονα τα στοιχεία της αυτοπεποίθησης. Φρέσκος, συγκεντρωμένος και με συνείδηση της σημασίας του παιχνιδιού, μοιάζει έτοιμος να δώσει μια ακόμα απάντηση μέσα στο γήπεδο, σε ένα περιβάλλον που παραδοσιακά δοκιμάζει χαρακτήρες.

Το παρελθόν των αναμετρήσεων, ειδικά στη Νέα Φιλαδέλφεια, μπορεί να γέρνει δραματικά υπέρ της ΑΕΚ, ωστόσο τον τελευταίο καιρό λειτουργεί υπενθυμιστικά: ο ΠΑΟΚ παραμένει αήττητος στις τρεις τελευταίες εμφανίσεις του στο (νέο) γήπεδο της «Ένωσης» για το πρωτάθλημα, με ισοπαλία στην κανονική διάρκεια πέρσι (1-1), μεγάλη νίκη στα Playoffs με 2-3 (από 2-0) και ακόμη ένα «βαρύ» 2-2 (επίσης από 2-0) τη σεζόν 2023-24 σε ένα παιχνίδι που έκρινε ψυχολογία και –όπως αποδείχθηκε– έγειρε την πλάστιγγα του τίτλου υπέρ του. Για όσους αγαπούν αριθμούς και (προ)ιστορίες, αυτή θα είναι, επίσης, η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και πέμπτη στα έξι τελευταία χρόνια που οι δύο ομάδες συναντιούνται Οκτώβριο, κάτι που έχει αρχίσει να χτίζει τη δική του μικρή παράδοση.

Κλειστά χαρτιά και ελάχιστα ερωτηματικά

Η παράδοση δεν… παίζει μπάλα, οπότε αυτό που περισσότερο ενδιαφέρει είναι το πως θα κατέβουν οι «ασπρόμαυροι» στην αποψινή «αετομαχία» των δύο «Δικεφάλων». Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, ολοκλήρωσε τις προπονήσεις χωρίς να ανακοινώσει αποστολή και κράτησε κλειστά τα χαρτιά του μέχρι την τελευταία στιγμή, διατηρώντας όλους τους παίκτες σε εγρήγορση.

Ο Ζίβκοβιτς, πάντως, δηλώνει πανέτοιμος και έτοιμος να προσφέρει την ένταση, την κλάση και την αποφασιστικότητα που τον χαρακτηρίζουν στα μεγάλα παιχνίδια. Οι Παβλένκα και Χατσίδης έμειναν εκτός, κάτι που ήταν αναμενόμενο, βάσει της εικόνας τους μέχρι και την τελευταία προπόνηση.

Όλα δείχνουν πως ο Τσιφτσής θα υπερασπιστεί ξανά την εστία, έχοντας κερδίσει πόντους με την παρουσία του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στα στόπερ, το δίδυμο Λόβρεν – Μιχαηλίδης δείχνει να έχει προβάδισμα, αυτό άλλωστε είναι το ένα ερωτηματικό (υπάρχουν πιθανότητες να δούμε και Κεντζιόρα στο αρχικό σχήμα), με Κένι και Μπάμπα στα άκρα της άμυνας.

Το κεντρικό δίδυμο των μέσων τοποθετεί τους Μεϊτέ και Οζντόεφ σε ρόλο ισορροπίας, αφήνοντας την έμπνευση στον φορμαρισμένο Κωνσταντέλια, που όχι μόνο μοιάζει, αλλά είναι ακλόνητος στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Ο Ζίβκοβιτς δεξιά, ο Τάισον αριστερά και ο Γιακουμάκης στην κορυφή απέναντι στην πρώην ομάδα του συνθέτουν μία ενδεκάδα που έχει σαφή ταυτότητα και επιδίωξη: να διατηρήσει καθαρό μυαλό, να εκμεταλλευτεί τις στιγμές και να επιβεβαιώσει ότι ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια απλώς για να παίξει, αλλά για να διεκδικήσει ξανά ένα αποτέλεσμα που θα έχει μεγάλη βαρύτητα.