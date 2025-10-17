Ο ΠΑΟΚ μπήκε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και το σημαντικότερο νέο για τον Ράζβαν Λουτσέσκου είναι η πλήρης επάνοδος του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ δείχνει να «φορτώνει» ενόψει του ντέρμπι, και η επιστροφή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς σε φουλ ρυθμούς αποτελεί ξεκάθαρο boost – όχι μόνο ποδοσφαιρικά, αλλά και στο επίπεδο ηγεσίας. Το σημαντικότερο νέο για τον Ράζβαν Λουτσέσκου είναι η πλήρης επάνοδος του Σέρβου αρχηγού, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά, μπήκε σε φουλ ρυθμούς και με το γνώριμο ύφος του έδειξε έτοιμος να ηγηθεί της προσπάθειας.

Ο «Ζίλε», πέρα από τη δεδομένη ποιότητά του, αποτελεί σημείο αναφοράς στην επιθετική ανάπτυξη του Δικεφάλου και η παρουσία του στα δεξιά δίνει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να διατηρήσει το βασικό του αγωνιστικό πλάνο με καθαρό 4-2-3-1, ενισχύοντας τα transitions και τη δημιουργία από τα άκρα.

Ο Λουτσέσκου εξετάζει προσεκτικά το δίδυμο των στόπερ, με τους Λόβρεν, Μιχαηλίδη και Κεντζιόρα να διεκδικούν δύο θέσεις, αναζητώντας ισορροπία ανάμεσα στην εμπειρία, την ταχύτητα και την πρώτη πάσα.

Με τον Ζίβκοβιτς διαθέσιμο, η επιθετική τακτική μπορεί να εκτελεστεί στο μέγιστο, καθώς ο ΠΑΟΚ αποκτά καθαρή δομή στο επιθετικό τρίτο και περισσότερη σιγουριά στις μεταβάσεις, στοιχείο που ο Λουτσέσκου θεωρεί καθοριστικό για να «χτυπήσει» το παιχνίδι στην κόντρα και να εκμεταλλευτεί κάθε λάθος της ΑΕΚ στην πρώτη γραμμή πίεσης.

Οι Γίρι Παβλένκα και Δημήτρης Χατσίδης έμειναν εκτός, ακολουθώντας θεραπεία, ενώ όλη η υπόλοιπη ομάδα συμμετείχε στο πρόγραμμα χωρίς περιορισμούς.

Το Σάββατο ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και στη συνέχεια θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό την Αθήνα, σε μια διαδικασία που ο Λουτσέσκου θέλει να εξελιχθεί με απόλυτη συγκέντρωση, κρατώντας το γκρουπ ενωμένο και κλειστό ενόψει μιας μάχης που κρίνει πολλά όχι μόνο βαθμολογικά αλλά και ψυχολογικά.