Ο ΠΑΟΚ επέβαλε την κυριαρχία του απέναντι στον ΟΦΗ επικρατώντας 3-1 στη 10η αγωνιστική της Α' κατηγορίας γυναικών και συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει αήττητος φέτος, με την ομάδα του Θανάση Πατρικίδη να επικρατεί σε ακόμα ένα παιχνίδι της στην Α' Εθνική Γυναικών. Οι «ασπρόμαυρες» πήραν τη νίκη με 3-1 απέναντι στον ΟΦΗ στη 10η αγωνιστική, με τη Γουίχι να υπογράφει την ανατροπή των Θεσσαλονικιών που βρέθηκαν από νωρίς πίσω στο σκορ.

Ο ΟΦΗ μπήκε δυναμικά στον αγώνα και μόλις στο 5’ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Η Έφη πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό σλάλομ ξεκινώντας από το κέντρο, νίκησε τις αμυντικούς του ΠΑΟΚ και με άψογο τελείωμα έγραψε το 0-1, δίνοντας νωρίς το προβάδισμα στις φιλοξενούμενες.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, αντέδρασε γρήγορα. Στο 15’ ο Δικέφαλος του Βορρά βρήκε απάντηση ισοφαρίζοντας σε 1-1 με τη Γκούνη, η οποία εκμεταλλεύτηκε την καλή ανάπτυξη της ομάδας της κι έφερε το παιχνίδι στα ίσια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απόλυτα με τη Γουίχι να κάνει το 2-1 στο 65' εκμεταλλευόμενη την ολιγωρία στην άμυνα των αντιπάλων. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε η Τζούρτζεβιτς μόλις τρία λεπτά ύστερα (68').

Η βαθμολογία στην Α' Εθνική

