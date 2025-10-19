Ο Παλάσιος γύρισε στην Ελλάδα και στο 2021: Οι επιδόσεις του στην Λεβαδειακό που θυμίζουν Παναθηναϊκό

Ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, που επέστρεψε φέτος στην Ελλάδα για λογαριασμό του Λεβαδειακού, δείχνει πως δεν αστειεύεται και κάνει την διαφορά για τους Βοιωτούς, παρ' ότι είναι πλέον 34 ετών.

Ο Λεβαδειακος μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ με δύο γκολ στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο σε αγώνα για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, ωστόσο μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και να ισοφαρίσει το ματς σε 2-2 παίρνοντας τελικά τον βαθμό της ισοπαλίας και διατηρώντας το αήττητό του κόντρα στις ομάδες εκτός του Big-4.

Σημαντική συνεισφορά στην αντεπίθεση αυτή των Βοιωτών είχε ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος έδωσε την ασίστ για το πρώτο τέρμα της ομάδας του και σκόραρε το δεύτερο, κάνοντας αυτό για το οποίο αποκτήθηκε, δηλαδή την διαφορά.

Ο Αργεντικός εξτρέμ ήρθε σε μία καλοδουλεμένη ομάδα, πήρε άμεσα φανέλα βασικού και με τις αρετές που διακρίνουν το παιχνίδι του, έχει βάλει κι εκείνος το... λιθαράκι του στο να παρουσιάζει εκείνη φέτος ένα ακόμη καλύτερο πρόσωπο.

Η εμφάνιση κόντρα στον Ατρόμητο και οι 7 συμμετοχές σε γκολ σε 5 ματς

Η χθεσινή αναμέτρηση στο Περιστέρι, έτσι όπως στράβωσε στο ξεκίνημά της για τον Λεβαδειακό, που έμεινε πίσω στο σκορ στο 24ο λεπτό με δύο γκολ στην έδρα του αντιπάλου του ήταν μία περίσταση για να φανεί το μέταλλο που έχει δημιουργήσει η ομάδα αυτή, αλλά κι αυτό το οποίο διαθέτουν μερικοί παίκτες της από μόνοι τους και έχουν διαμορφώσει με τα χρόνια της καριέρας του και τις εμπειρίες που έχουν βιώσει.

Ο Σεμπαστιάν Παλάσιος είναι ένας απ' αυτούς και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έγινε η υπέρβαση το καλοκαίρι για να αποκτηθεί και να προστεθεί στο παζλ του Νίκου Παπαδόπουλου, παρά τα 34 του χρόνια και τα μέτρια αποτελέσματα που είχε στην επιστροφή του στην Αργεντινή και την Ταγέρες.

Ο Αργεντινός εξτρέμ έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του στο 28ο λεπτό, όταν από το διώξιμο του Λιάγκα, κέρδισε την μονομαχία από τον Μανσούρ στον χώρο του κέντρου, περνώντας την μπάλα με μία εναέρια πάσα στον Πεντρόσο, εκείνος του έπαιξε την μπάλα με την μία στον χώρο, ο Παλάσιος την πήρε στα πόδια του, διένυσε λίγα μέτρα και ύστερα την πέρασε στον Συμελίδη, που βρέθηκε απέναντι στον Χουτεσιώτη και τελείωσε ωραία την φάση για το 2-1.

Το αποκορύφωμα της χθεσινής του εμφάνισης ήταν σίγουρα το γκολ που σημείωσε με «ψαλιδάκι» στο 78ο λεπτό ισοφαρίζοντας σε 2-2. Οι παίκτες του Λεβαδειακού έκαναν μία πολύ ωραία συνεργασία, με τον Μπάλτσι να δίνει στον Τσόκαϊ αλλάζοντας παιχνίδι, τον Αλβανό μέσο να περνάει στον Όζμπολτ, ο οποίος έκανε μία εξαιρετική κάθετη για τον Μπάλτσι, που πρόλαβε κι έκανε την σέντρα μέσα από την περιοχή, με τον Παλάσιος να κάνει το εντυπωσιακό «ψαλίδι» στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, παρά την προσπάθεια του Μανσούρ, που προσπάθησε να την στείλει εκτός εστίας, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Συνολικά ο 34χρονος παίκτης των Βοιωτών είχε σύμφωνα με το Wyscout:

1 γκολ

1 ασίστ

4 τελικές αξίας 0,64xG

4 επαφές στην περιοχή του αντιπάλου

1 κερδισμένο φάουλ

2 προωθητικά τρεξίματα

17/26 πάσες (65%)

3/14 μονομαχίες (21%)

3 κοψίματα

4 επανακτήσεις

Δεν είναι όμως μονάχα το χθεσινό παιχνίδι που δείχνει την άνοδό του. Ο Παλάσιος, που έχει αγωνιστεί και στα δέκα φετινά ματς της ομάδας σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, έχει σημαντική προσφορά και στα πέντε τελευταία ματς του Λεβαδειακού έχοντας καταφέρει να έχει συμμετοχή σε επτά από τα γκολ του (συνολικά οι Βοιωτοί έχουν βάλει 16 στα ματς αυτά).

Το σέρι του ξεκίνησε από τον αγώνα με τον ΟΦΗ, που έδωσε την ασίστ για το δεύτερο από τα τέσσερα γκολ της ομάδας του με μία σέντρα, συνεχίστηκε στο Κύπελλο με την ΑΕΛ, όπου σκόραρε το νικητήριο τέρμα τις καθυστερήσεις και στο ματς με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», που ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 και κορυφώθηκε στα ματς με Παναιτωλικό και Ατρόμητο, όπου είχε από ένα γκολ και μία ασίστ στο καθένα πιστοποιώντας έτσι το φορμάρισμά του.

Οι συμμετοχές του Παλάσιος σε γκολ στα πέντε τελευταία ματς της ομάδας του

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0 ⚽️

ΑΕΛ - Λεβαδειακός 1-2 ⚽️

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2 ⚽️

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 6-0 ⚽️👟

Ατρόμητος - Λεβαδειακός 2-2 ⚽️👟

Ήταν δεδομένο πως ένας παίκτης... ομάδας, όπως ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, θα ταίριαζε «γάντι» σ' ένα σύνολο με καθορισμένους ρόλους και συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία, τώρα αυτό που μένει να δούμε είναι την συνέχεια της πορείας του Αργεντινού, που έχει αν μη τι άλλο κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, επιβεβαιώνοντας την λαϊκή ρήση πως η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο.