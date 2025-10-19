Τα πρόσωπα στα οποία καταλήγει ο Κόντης για το ματς με τον Άρη στο «Κλ.Βικελίδης»

Ο Χρήστος Κόντης ετοιμάζεται να παρατάξει τον Παναθηναϊκό με όλα του τα διαθέσιμα «όπλα» στο «Κλ. Βικελίδης» προκειμένου να φύγει με το διπλό από την Θεσσαλονίκη.

Ο Παναθηναϊκός παίζει απόψε στο «Κλ. Βικελίδης» στις 19:30 με τον Άρη για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με τις δύο ομάδες να έχουν έναν εξίσου μεγάλο «πρέπει» για νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Οι «πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν την διακοπή για να δουλέψουν με το νέο τους προπονητή Χρήστο Κόντη για πρώτη φορά έχοντας συνεχόμενες μέρες προπονήσεων, έστω και με τις απουσίες των διεθνών.

Δυστυχώς, ο Έλληνας τεχνικός είδε το απουσιολόγιό του να μην αδειάζει καθόλου στο διάστημα αυτό, αφού οι Πελίστρι, Ντέσερς, Ρενάτο Σάντσες και Μπόκος έμειναν εκτός από το ματς με τους «κιτρίνους», οι μέτρησαν αρκετές επιστροφές.

Τέλος το ροτέισον και επιστροφή στην βασική ενδεκάδα

Το διάστημα ξεκούρασης που υπήρξε, αφού ακόμη κι αν κάποιοι παίκτες έπαιξαν με τις εθνικές τους ομάδες, αγωνίστηκαν στην ουσία σε δύο ματς σε 15 μέρες, που σε συλλογικό επίπεδο θα ήταν πολύ περισσότερα, δίνει το δικαίωμα στον Χρήστο Κόντη να βάλει τέλος στο ροτέισον που έκανε τις προηγούμενες μέρες εξαιτίας των συνεχόμενων αγώνων.

Ο Έλληνας τεχνικός θα παρατάξει στο «Κλ. Βικελίδης» μία ενδεκάδα με όλες του τις βασικές επιλογές έχοντας παράλληλα τους παίκτες του φρέσκους για πρώτη φορά απ' όταν ανέλαβε.

Ο Λαφόν θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, παρά την ετοιμότητα του Ντραγκόφσκι. Στο κέντρο της άμυνας θα παίξουν οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά ενώ στα άκρα θα βρεθούν οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια θα ξεκινήσει στο «6», με τον Τσέριν να παίρνει θέση στο «8» και τον Μπακασέτα στο «10», ο οποίος συνεχίζει τις σερί εμφανίσεις του ως βασικός, έχοντας ξεκινήσει και στα επτά τελευταία ματς των «πρασίνων». Τελευταία φορά που ξεκουράστηκε ήταν με την Athens Kallithea στο Κύπελλο, όπου έπαιξε για πρώτη και τελευταία μέχρι σήμερα φορά βασικός ο Ταμπόρδα.

Στα «φτερά» οι Τετέ και Τζούρισιτς θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα παίξει ο Σφιντέρκσι.