Αναστασίου: «Ο τρόπος που αμυνόμαστε θυμίζει χωριό, από την 6η αγωνιστική κανείς δεν υποβιβάστηκε»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη του Παναιτωλικού επί του ΟΦΗ στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης θητείας του Γιάννη Αναστασίου πήρε την πρώτη του εντός έδρας νίκη, καθώς επικράτησε του ΟΦΗ στο Αγρίνιο με 4-2. Ο έμπειρος τενχικός των Καναρινιών στάθηκε στη δουλειά που χρειάζεται η ομάδα και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την παθητική άμυνα των Καναρινιών.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου

«Πάντα υπάρχει πρώτη φορά (για τα τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο). Είπα στα παιδιά ότι είναι σημαντικό να μείνουν συγκεντρωμένοι. Αν προηγηθεί ο ΟΦΗ να μην πανικοβληθούμε, χάσουμε το μυαλό μας, την οργάνωσή μας και την υπομονή μας ως ομάδα. Αν είχαμε υπομονή θα βάζαμε γκολ. Ήμουν πεπεισμένος. Με υπομονή, πίστη και πειθαρχία τα καταφέραμε. Είχαμε πολλές αντιξοότητες. Δεν είχαμε στόπερ, τραυματίστηκε το σέντερ φορ μας, το άλλο φορ έλειπε με κόκκινη. Ήταν δύσκολα, έπρεπε να κάνουμε “αλχημείες”. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν».

Φαινόταν ότι είχαμε ορμή και θέληση για να πάρουμε κάτι από το ματς. Εξελίχθηκε με το καλύτερο δυνατό σενάριο, γρήγορα όμως θα ξεχαστεί. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Ο τρόπος που αμυνόμαστε ορισμένες φορές θυμίζει “χωριό”. Είμαστε πολύ παθητικοί, πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί. Με απλά πράγματα μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι. Δουλειά, υπομονή, πίστη.

Είναι περιβάλλον οικείο, γνωρίζω τους ανθρώπους, την ομάδα. Διαφορετικό γκρουπ παικτών, είχαν όμως θέληση να μάθουν να εξελιχθούν. Σημαντικό να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Από την 6η αγωνιστική κανείς δεν πήρε πρωτάθλημα, κανείς δεν υποβιβάστηκε. Θέλει υπομονή, πειθαρχία, πίστη».