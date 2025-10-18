Από το 50' ως το 69' ο ΟΦΗ πήρε δύο φορές το προβάδισμα με Νέιρα και Λαμπρόπουλο, αλλά ο Παναιτωλικός απάντησε δύο φορές με Μίχαλακ και Ενκολόλο, με τους φιλοξενούμενους να μένουν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ανδρούτσου.

«Τρελό» ματς στο Αγρίνιο με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Στο 50' για χέρι του Μαυρία, ο ΟΦΗ πήρε το προβάδισμα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νέιρα.

Στο 53' ο Μίχαλακ απάντησε γρήγορα με κεφαλιά ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τον Παναιτωλικό.

Τρία λεπτά αργότερα όμως στο 56' ο ΟΦΗ ξαναπήρε το προβάδισμα με τον Νέιρα να γυρίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Λαμπρόπουλος με πλασέ να γράφει το 1-2.

Ωστόσο στο 69' ο Παναιτωλικός με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ενκολόλο, ο Παναιτωλικός ισοφάρισε ξανά γράφοντας το 2-2.

Στη φάση του πέναλτι, ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες, με τον Ανδρούτσο να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα, πηγαίνοντας άτσαλα πάνω στον Στάγιτς.



