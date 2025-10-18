Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Τέσσερα γκολ σε 19 λεπτά, 2-2 και αποβολή Ανδρούτσου!
«Τρελό» ματς στο Αγρίνιο με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Στο 50' για χέρι του Μαυρία, ο ΟΦΗ πήρε το προβάδισμα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νέιρα.
Στο 53' ο Μίχαλακ απάντησε γρήγορα με κεφαλιά ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τον Παναιτωλικό.
Τρία λεπτά αργότερα όμως στο 56' ο ΟΦΗ ξαναπήρε το προβάδισμα με τον Νέιρα να γυρίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Λαμπρόπουλος με πλασέ να γράφει το 1-2.
Ωστόσο στο 69' ο Παναιτωλικός με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ενκολόλο, ο Παναιτωλικός ισοφάρισε ξανά γράφοντας το 2-2.
Στη φάση του πέναλτι, ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες, με τον Ανδρούτσο να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα, πηγαίνοντας άτσαλα πάνω στον Στάγιτς.
