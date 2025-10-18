Ο Μπάκου έκανε το 1-0 για τον Ατρόμητο και ο Τσαντίλας το 2-0, αλλά ο Συμελίδης μείωσε σε 2-1.

Τρία γκολ σε διάστημα οκτώ λεπτών στο Περιστέρι.

Ο Μπάκου στο 20' με ωραίο φαλτσαριστό δεξί σουτ έκανε το 1-0 για τον Ατρόμητο.

Στο 24' ο Τσαντίλας από λάθος εκτίμηση του Κάτρη πέτυχε το 2-0.

Στο 28' ο Παλάσιος έβγαλε έξοχη ασίστ στον Συμελίδη κι αυτός πλάσαρε ψύχραιμα για το 2-1 του Λεβαδειακού.

