Ατρόμητος - Λεβαδειακός: Προηγήθηκαν οι Περιστεριώτες με Μπάκου, Τσαντίλα, μείωσε ο Συμελίδης
Ο Μπάκου έκανε το 1-0 για τον Ατρόμητο και ο Τσαντίλας το 2-0, αλλά ο Συμελίδης μείωσε σε 2-1.
Τρία γκολ σε διάστημα οκτώ λεπτών στο Περιστέρι.
Ο Μπάκου στο 20' με ωραίο φαλτσαριστό δεξί σουτ έκανε το 1-0 για τον Ατρόμητο.
Στο 24' ο Τσαντίλας από λάθος εκτίμηση του Κάτρη πέτυχε το 2-0.
Στο 28' ο Παλάσιος έβγαλε έξοχη ασίστ στον Συμελίδη κι αυτός πλάσαρε ψύχραιμα για το 2-1 του Λεβαδειακού.
@Photo credits: INTIME, Δημήτρης Σαρελάς
