Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ατρόμητος, Βασίλης Μπέτσης, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου ως αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Περιστερίου, καθώς βρέθηκαν κροτίδες και ρόπαλα στο γήπεδο.

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) ο Βασίλης Μπέτσης. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ατρόμητος και Αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Περιστερίου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις έπειτα από κλήση της Αστυνομίας, καθώς βρέθηκαν κροτίδες και ρόπαλα στο γήπεδο, με τις Αρχές να προχωρούν σε σύλληψη, στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτοφώρου.

Ο Βασίλης Μπέτσης κρατείται λόγω της πολιτικής του ευθύνης, καθώς το γήπεδο είναι του Δήμου και συνεπώς, η όποια ευθύνη, με το κλαμπ του Περιστερίου επί της ουσίας να μην έχει σύνδεση. Φύσικα σύσσωμη η «οικογένεια» του Ατρομήτου στέκεται στο πλευρό του προέδου της ΠΑΕ.

Θυμίζουμε πως η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου θα υποδεχτεί τον Λεβαδειακό το απόγευμα του Σαββάτου (18/10, 19:30).

Η ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας:

«Διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, δυνάμει παραγγελίας κας Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για πράξεις που λάμβαναν χώρα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου «Άγγελος Ράμφος», στο Περιστέρι Αττικής και συγκεκριμένα σε χώρο μεταξύ της θύρας -6- και -7- του γηπέδου, επί της οδού Κρέσνας έναντι του αριθμητικού 89, όπου ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου Περιστερίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελίες περιοίκων, υπό την ανοχή του προέδρου της Π.Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, ΜΠΕΤΣΗ Βασίλειου, στον ανωτέρω χώρο διενεργείται από οπαδούς του Ατρομήτου, διακίνηση–αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων, μαχαιριών, ροπάλων και ναρκωτικών ουσιών.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Περιστερίου στην Π.Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923.

Πρωινές ώρες της 18-10-2025, από Αστυνομικούς της Υ.Α.Ο.Α.Β., παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής και Ειδικής Ομάδας της Υποδ/νσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε. πραγματοποιήθηκε έρευνα στον ανωτέρω χώρο, ο οποίος ήταν κλειδωμένος με πέντε (5) λουκέτα βαρέως τύπου και κατά τη διάρκεια αυτής ανευρέθηκαν:

* δεκαεφτά (17) μη ενεργοποιημένες φωτοβολίδες χειρός,

* μία (1) συστοιχία σωλήνων εκτόξευσης βολών μάρκας GALAXY DISCOVERY,

* ρουχισμός αντίπαλων οπαδών,

* τρία (3) κράνη μοτοσικλέτας,

* πλήθος σπρέι,

* Μεγάλο πλήθος μασκών απόκρυψης των στοιχείων προσώπου,

* εφτά (7) ξύλινα κοντάρια, ένα εκ των οποίων φέρει στην άκρη του σημαία της παραστρατιωτικής οργάνωσης Hezbollah.

Την 12:00 ώρα περίπου της ιδίας παρουσιάστηκε ο ΜΠΕΤΣΗΣ Βασίλειος στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, όπου συνελήφθη από Αστυνομικούς της Υ.Α.Ο.Α.Β. και πρωινές ώρες της 19/10/2025 θα οδηγηθεί με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών».