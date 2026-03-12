Η ΑΕΚ ενημέρωσε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος δεν ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το εντός έδρας ματς απέναντι στην Τσέλιε.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ προς το παρόν δεν έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν εισιτήριο για τη ρεβάνς του Europa Conference League απέναντι στην Τσέλιε (19/3).

Όπως έκανε γνωστό με ενημέρωσή της η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, υπήρχε τραπεζικό τεχνικό πρόβλημα και η αγορά των εισιτηρίων για τις αναμετρήσεις στην Allwyn Arena είχε σταματήσει μέχρι αυτό να διευθετηθεί. Η προπώληση αναμένεται να ξεκινήσει στις 14:00.

Παράλληλα, η Ένωση ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της 25ης αγωνιστικής της Super League απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι (15/2,19:30).

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τα εισιτήρια με Ατρόμητο

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26, με αντίπαλο τον Ατρόμητο, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου (19:30) στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα γίνει μόνο διαδικτυακά και η τιμή τους είναι 20 ευρώ.

Οι φίλοι της ΑΕΚ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο.